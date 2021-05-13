Водитель такси: куда подевались автоподстащики, лихачи и проблемные таксисты

Председатель общественного движения "Форум Такси", профессиональный водитель такси Олег Амосов рассказал, какие мелкие, на первый взгляд, неприятности могут закончиться для автолюбителей штрафами.

Незаметные нарушения, за которые штрафует ГИБДД

Почему уменьшилось количество автоподстав и как наживаются на владельцах автомашин буквально на "пустом месте"?

Как можно попасться на пересечении дорожной разметки, когда приходят штрафы за несущественные для безопасности движения нарушения и как можно отстоять свои права в судебном порядке?

Об этом на собственном примере рассказывает собеседник "Правды.Ру" — водитель со стажем.

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