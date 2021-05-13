Водитель такси: куда подевались автоподстащики, лихачи и проблемные таксисты

Председатель общественного движения "Форум Такси", профессиональный водитель такси Олег Амосов рассказал, какие мелкие, на первый взгляд, неприятности могут закончиться для автолюбителей штрафами.
Об этом на собственном примере рассказывает собеседник "Правды.Ру" — водитель со стажем.
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