Эксперт раскрыл предполагаемый сценарий российско-украинской войны

В программе "Точка зрения" Владимир Рогов, руководитель МОО "Международный Георгиевский Союз", лидер ОО "Славянская Гвардия", рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о сценариях возможной войны между Украиной и Россией.

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