Что шокировало врачей при вскрытии тела Ленина

Врач-гериатр, невролог, председатель секции геронтологии МОИП Валерий Новосёлов в видеостудии "Правды.Ру" раскроет тайны вскрытия тела Ленина.

Что нам неизвестно о смерти вождя мирового пролетариата?

С подробностями зрителей канала "ПравдаРу" познакомит человек, которому посчастливилось поработать с историческими документами.

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