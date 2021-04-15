Что шокировало врачей при вскрытии тела Ленина

Врач-гериатр, невролог, председатель секции геронтологии МОИП Валерий Новосёлов в видеостудии "Правды.Ру" раскроет тайны вскрытия тела Ленина.
Что нам неизвестно о смерти вождя мирового пролетариата?
С подробностями зрителей канала "ПравдаРу" познакомит человек, которому посчастливилось поработать с историческими документами.
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