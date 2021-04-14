Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
ВШЭ предложила изменить бюджетное правило
Второй не лишний: Мишустина предупредили о возможном дефиците лекарств
Гол Овечкина помог "Вашингтону" разгромить "Филадельфию"
Гарик Харламов показал исхудавших звёзд шоу-бизнеса
Вице-спикер ГД: заявление Косачёва о Турции и патриотизме - глупость
"Миром" и горы сдвинем: готова ли Россия жить без Visa и MasterCard
Галкин остался в восторге от конфликта Долиной и Вали Карнавал
Блинкен о "Северном потоке-2": это плохая идея
Льготным лекарствам в России грозит дефицит

Русские турок всегда били. Как будет на этот раз?

Правда ТВ » Точка зрения

Турция и Украина 10 апреля подписали соглашение о стратегическом партнёрстве. Это антироссийский пакт, и России надо предпринимать контрмеры.

Все российско-турецкие войны, а их было 13 или 14, закончились нерадостно для Турции, как будет на этот раз? Об этом в программе "Точка зрения" говорим со старшим научным сотрудником Академии военных наук Владимиром Прохватиловым.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не признает «аннексию Крыма» и поддерживает стремление Украины вступить в НАТО.  Стороны договорились о совместном производстве корветов и ударных беспилотников. По экспертным оценкам, ВМС Турции по своим возможностям не уступает Черноморскому флоту РФ – это обусловлено наличием у Анкары современных подводных лодок, фрегатов и корветов, многие из которых строятся на турецких верфях.

Корветы типа Ada в течение двух недель могут проводить автономные противолодочные операции и патрулирования в открытом море, в их конструкции используются стелс-технологии.

А вместо ПКР «Гарпун» Украина может устанавливать на них крылатые ракеты «Нептун», которые способны поражать цели на дальности до 300 км.

Значительные перспективы есть и у совместного турецко-украинского производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На Украине о «Байрактарах» принято говорить с придыханием. Считается, что эта машина способна переломить ход военных действий.

Украинские СМИ сообщали, что помимо совместного производства БПЛА и корветов Анкара и Киев рассматривают возможность создания передвижных противотанковых ракетных комплексов и организации совместного предприятия по производству в Турции авиационных двигателей как для БПЛА, так и для вертолетов и возможного турецкого перспективного боевого самолета.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в понедельник, что Москва предостерегла власти Турции «от подпитки милитаристских настроений» Киева. 

«Всем ответственным странам, с которыми мы общаемся, Турция одна из них, настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали милитаристские настроения», — заявил Лавров.

  • Зачем Эрдогану поддерживать Украину во вступлении в НАТО?
  • Работает ли тактика Анкары по балансировке интересов США и РФ в регионе?  С одной стороны турки купили С-400, а с другой поддерживают Украину в НАТО и поставляют ей оружие, принимают участие в Крымской платформе.  
  • Надо ли принимать меры к Эрдогану? Какие?
  • Если будет война в Донбассе, будет ли в ней участвовать Турция? Что Турция получила от Киева взамен военно-политической поддержки?
  • Если Турция выйдет из Конвенции Монтрё, каким будет ответ России?

Смотрите программу "Точка зрения" с Владимиром Прохватиловым 14 апреля в социальных сетях YouTube, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. 

Ведёт программу Любовь Степушова.  

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Любовь Степушова
Последние материалы
Второй не лишний: Мишустина предупредили о возможном дефиците лекарств
Гол Овечкина помог "Вашингтону" разгромить "Филадельфию"
Гарик Харламов показал исхудавших звёзд шоу-бизнеса
Вице-спикер ГД: заявление Косачёва о Турции и патриотизме - глупость
"Миром" и горы сдвинем: готова ли Россия жить без Visa и MasterCard
Галкин остался в восторге от конфликта Долиной и Вали Карнавал
Блинкен о "Северном потоке-2": это плохая идея
Льготным лекарствам в России грозит дефицит
Россия оказалась лучшей страной для начала карьеры
Запрещена работа мощнейшей японской АЭС
Популярное
Бывший СССР
Возьмите себе немного Украины: Москва раскрыла план Вашингтона

Москва раскрыла план Вашингтона по отдаче России "кусочка" Украины в обмен на закрытие "Северного потока - 2" и "адских санкций" против неё. Ставки повышаются.

Возьмите себе немного Украины: Москва раскрыла план Вашингтона
Турция прокомментировала ограничения на полёты из России
Туризм
Турция прокомментировала ограничения на полёты из России
Новости медицины
Британские медики раскрыли три главных признака рака кожи
Политика. Новости и аналитика
В ответ на просьбу ФРГ объяснить учения войск МИД напомнил о Навальном
Василий Амирджанов Манижа считает себя настоящей русской женщиной Василий Амирджанов Усам Оздемиров Рекорды агропрома и скрытые резервы Усам Оздемиров Игорь Буккер "Золотой город" или хозяйственные пристройки: что же нашли в Египте Игорь Буккер
Политика. Новости и аналитика
Захарова оценила сюжет, в котором украинские танки стали российскими
Новости Украины
Савченко пообещала Украине: "Будет быстро и кроваво"
Госдума одобрила взимание НДС с перепродажи бытовой техники
Парламент
Госдума одобрила взимание НДС с перепродажи бытовой техники
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников