Русские турок всегда били. Как будет на этот раз?

Турция и Украина 10 апреля подписали соглашение о стратегическом партнёрстве. Это антироссийский пакт, и России надо предпринимать контрмеры.

Все российско-турецкие войны, а их было 13 или 14, закончились нерадостно для Турции, как будет на этот раз? Об этом в программе "Точка зрения" говорим со старшим научным сотрудником Академии военных наук Владимиром Прохватиловым.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не признает «аннексию Крыма» и поддерживает стремление Украины вступить в НАТО. Стороны договорились о совместном производстве корветов и ударных беспилотников. По экспертным оценкам, ВМС Турции по своим возможностям не уступает Черноморскому флоту РФ – это обусловлено наличием у Анкары современных подводных лодок, фрегатов и корветов, многие из которых строятся на турецких верфях.

Корветы типа Ada в течение двух недель могут проводить автономные противолодочные операции и патрулирования в открытом море, в их конструкции используются стелс-технологии.

А вместо ПКР «Гарпун» Украина может устанавливать на них крылатые ракеты «Нептун», которые способны поражать цели на дальности до 300 км.

Значительные перспективы есть и у совместного турецко-украинского производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На Украине о «Байрактарах» принято говорить с придыханием. Считается, что эта машина способна переломить ход военных действий.

Украинские СМИ сообщали, что помимо совместного производства БПЛА и корветов Анкара и Киев рассматривают возможность создания передвижных противотанковых ракетных комплексов и организации совместного предприятия по производству в Турции авиационных двигателей как для БПЛА, так и для вертолетов и возможного турецкого перспективного боевого самолета.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в понедельник, что Москва предостерегла власти Турции «от подпитки милитаристских настроений» Киева.

«Всем ответственным странам, с которыми мы общаемся, Турция одна из них, настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали милитаристские настроения», — заявил Лавров.

Зачем Эрдогану поддерживать Украину во вступлении в НАТО?

Работает ли тактика Анкары по балансировке интересов США и РФ в регионе? С одной стороны турки купили С-400, а с другой поддерживают Украину в НАТО и поставляют ей оружие, принимают участие в Крымской платформе.

Надо ли принимать меры к Эрдогану? Какие?

Если будет война в Донбассе, будет ли в ней участвовать Турция? Что Турция получила от Киева взамен военно-политической поддержки?

Если Турция выйдет из Конвенции Монтрё, каким будет ответ России?

Смотрите программу "Точка зрения" с Владимиром Прохватиловым 14 апреля в социальных сетях YouTube, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Ведёт программу Любовь Степушова.