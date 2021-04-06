"Меценаты Отечества": срочно нужен закон о меценатстве

Председатель правления межрегиональной общественной организации "Меценаты Отечества" Сергей Мамонтов полагает, что назрела острейшая необходимость в принятии закона о меценатстве в России. Об этом он рассказал в видеоэфире "Правды.Ру".

Меценаты России. Кто они?

Как вспомнил наш собеседник, на рубеже столетий в царской России насчитывалось свыше 11 тысяч благотворительных организаций. Начало ХХ века справедливо называют "золотым веком" российского меценатства.

Сергей Мамонтов перечислил три источника тогдашнего меценатства:

старообрядцы, патриоты, дельцы.

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