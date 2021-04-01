500 песен Симона Осиашвили

В видеоэфире "Правды.Ру" — известный поэт, композитор, певец, заслуженный артист России Симон Осиашвили.
Песни на его стихи поют Алла Пугачёва, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Ирина Аллегрова, Кристина Орбакайте, Александр Буйнов, Алексей Глызин, Валерий Леонтьев, Вячеслав Добрынин и многие другие.
Начиная с 1986 года он становится неизменным лауреатом ежегодного телефестиваля "Песня года".
Об этом и многом другом в эфире авторской программы Сергея Каргашина "Творческая гостиная" рассказал гость студии "Правды.Ру".
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