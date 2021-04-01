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500 песен Симона Осиашвили

Правда ТВ

В видеоэфире "Правды.Ру" — известный поэт, композитор, певец, заслуженный артист России Симон Осиашвили.

500 песен Симона Осиашвили

Песни на его стихи поют Алла Пугачёва, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Ирина Аллегрова, Кристина Орбакайте, Александр Буйнов, Алексей Глызин, Валерий Леонтьев, Вячеслав Добрынин и многие другие.

Начиная с 1986 года он становится неизменным лауреатом ежегодного телефестиваля "Песня года".

  • Как повесть актёра Вениамина Смехова, напечатанная в журнале "Юность", изменила судьбу программиста Симона Осиашвили?
  • Почему однажды он решил запеть сам?
  • За какие заслуги в 2014 году он стал лауреатом Премии ФСБ?
  • Что делает сейчас на шоу "Ну-ка, все вместе!"?

Об этом и многом другом в эфире авторской программы Сергея Каргашина "Творческая гостиная" рассказал гость студии "Правды.Ру".

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Автор: Сергей Каргашин, Редактор: Елена Тимошкина
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