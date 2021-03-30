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Обида проглочена? Путин отправил посла Антонова в США

Правда ТВ » Точка зрения

Джо Байден нацелен на эскалацию напряженности в отношениях с Россией, как долго будут повышаться ставки?

Обида проглочена? Путин отправил посла Антонова в США

Обсуждаем это в программе "Точка зрения" с заместителем директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрием Сусловым.

"Отношения между Соединенными Штатами и Россией, вероятно, достигли низшей точки со времен окончания холодной войны", — заявил кандидат на пост заместителя министра обороны США по политическим делам Колин Кол на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

При этом, по мнению Кола, если Россия не изменит своего поведения в соответствии со взглядами Вашингтона, "эти отношения будут продолжать ухудшаться".

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отреагировал, что Россия ответит, если США будут создавать для нее "трудные дни".

"Раз они предрекают, значит, они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать. Но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить", — сказал Патрушев.

Разве раньше за что-нибудь США понесли ответственность? И разве Россия может ответить Вашингтону в стиле Китая — вложить, например,  в Венесуэлу 400 млрд долларов?

Посол РФ в США  Анатолий Антонов сообщил, что рассчитывает вернуться в Вашингтон в ближайшее время. Он был отозван для консультаций после скандальных заявления Байдена о Владимире Путине.

Значит, обида, нанесённая президенту словами об "убийце", проглочена?

Байден пригласил Путина в числе 40 мировых лидеров на переговоры по климату 22-23 апреля, встреча пройдет в онлайн-формате. В Москве получили приглашение Путину от Байдена, ведется проработка — сообщил источник РИА Новости. Неужели приглашение будет принято?

Какие красные линии Россия нарисовала США или их нет?

Нужен ли Карибский кризис 2.0 для усиления наших позиций?

Когда Москва сможет диктовать свои условия Вашингтону?

Смотрите 30 марта на Youtube канале "Правды.Ру" программу "Точка зрения" с Дмитрием Сусловым, ведущая Любовь Степушова.

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Автор: Любовь Степушова
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