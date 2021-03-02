Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
К Пасхе на московских кладбищах запустят бесплатные автобусы
Мишустин пообедал гречкой с котлетой в школьной столовой
МакБук Аир на базе процессора M1 проверили при майнинге Ethereum
Либеральные СМИ распространяют фейки о неудачах России в ЦАР
Средний размер потребительского кредита подскочил почти на 30%
"Будет красиво и достойно": Лукашенко рассказал про Союзное государство
Что произойдёт на разгуляй-четверток?
Эксперт: Россия ответит ударом на масштабную операцию США в Сирии
Из-за отливов в Венеции упал уровень воды в каналах

Армения делает выбор: с Россией или с Турцией

Правда ТВ » Точка зрения

В эти дни определяется будущее Армении: или она будет "отуречиваться" и потеряет государственность, или — вместе с Россией, будет процветать.

Армения делает выбор: с Россией или с Турцией

Об этом в программе "Точка зрения" сказал армянский политолог Арман Бошян. Скандал с "Искандерами" был лишь поводом для начала противостояния между армией и премьером Николом Пашиняном, который, захватив власть, стал выполнять программу Турции по ликвидации армянского государства, отметил политолог.

Напомним, что политический кризис в Армении начался на фоне противостояния премьера с военными. 24 февраля Пашинян заявил, что имевшиеся на вооружении армянской армии российские ракетные комплексы "Искандер" во время карабахской войны "сработали только на 10%". Слова Пашиняна опроверг замначальника Генштаба Тиран Хачатрян, после чего был отправлен в отставку.

На следующий день Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал в своём заявлении немедленной отставки Пашиняна в связи с неспособностью "принимать адекватные решения". Его поддержали все армейские командиры высшего звена.

Пашинян дважды издавал указ об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна, но президент Армении Армен Саркисян пока отказывается утвердить это решение. 1 марта Пашиняна поддержал Совбез страны.

Арман Бошян пояснил, что в Армении действует военное положение, но не идёт война. В этом случае армией и полицией командует Генштаб, а не премьер-министр. При этом, по Конституции, военные имеют право предпринимать действия по обеспечению территориальной целостности страны. Она то и нарушается — в Сюникском районе армянские земли "по устной договорённости" передаются Азербайджану.

По словам политолога, в ближайшие дни военные должны перейти к более решительным действиям или Пашинян заместит пророссийскую военную верхушку на лояльных людей, и тогда участь армянства становится незавидной — страна будет деградировать, армяне будут её покидать, замещаясь на турецкое население.

Арман Бошян рассказал, что сейчас государственные СМИ Армении отрабатывают повестку о том, что в войне в Карабахе Армения проиграла из-за того, что "подвел Путин и российское оружие". Что теперь надо делать ставку на Турцию, которая "даст каждому армянину по Бентли" и отдать Нагорный Карабах (всё, что от него осталось) Азербайджану, потому что эти территории якобы обременительны для Армении и мешают "получить всем по Бентли".

Сторонники Пашиняна — это люмпены, которые "делали революции" во всех постсоветских республиках, но ничего так и не получили. Но, конечно, в Армении, всё будет, как надо, думают они, сказал политолог.

Арман Бошян уверен, что возвращение к полупрезидентской республике ничего не решит для Армении. Необходим приход к власти пророссийских политиков, которые имеются среди бывших военных, одержавших победу в Карабахе в 90-е годы.

Внеочередные парламентские выборы выиграют сторонники Роберта Кочаряна, полагает политолог.

Россия, по словам Армана Бошяна, должна предложить Армении внятную повестку с ответом на вопрос: куда идём вместе? Москва должна работать на информационном поле Армении, чего не наблюдается. Но политолог считает, что Москва заинтересована во влиянии на Ближнем Востоке и Южном Кавказе, поэтому не боится санкций за силовое отстранение Пашиняна от власти, что тут же припишут ей.

Политолог не сомневается, что санкций не будет, Запад будет работать с любым правительством Армении, так как это подступы к Ближнему востоку, где Россия набирает силу.

Проблема Москвы в том, что в Кремле боятся прихода к власти в Ереване радикалов: "пусть лучше Пашинян, а не они". Арман Бошян уверен, что эта дилемма не правильная, радикалы придут, если пустить дело на самотёк, и не обеспечить переход власти к пророссийским политикам.

Смотрите интервью с Арманом Бошяном в программе "Точка зрения". подписывайтесь на YouTube канал "Правды.Ру", чтобы быть в курсе мировых событий.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Любовь Степушова
Последние материалы
Что произойдёт на разгуляй-четверток?
Эксперт: Россия ответит ударом на масштабную операцию США в Сирии
Из-за отливов в Венеции упал уровень воды в каналах
Какие шаги предпринять, если затопили квартиру
Испанцы смогут получить "ковид-паспорта" уже к лету
Экс-сенатор Совфеда: России нужно переходить на контрактную армию
Гореева с тремя промахами не смогла завоевать медаль юниорского ЧМ
В РФ на два месяца "заморозили" цены на мясо птицы и яйца
Онищенко объяснил, почему российская вакцина дешевле иностранных
"В своей квартире": Лукашенко назвал "глупостью" слияние Белоруссии и России
Популярное
Сырье
Россия уводит транзит из Польши, Литвы, Латвии

Польша, Литва, Латвия теряют российский и белорусский транзит, наказывая не Россию и Белоруссию, а своё население

Россия уводит транзит из Польши, Литвы, Латвии
Стало известно, когда россияне получат мартовскую пенсию
Деньги
Стало известно, когда россияне получат мартовскую пенсию
Общество
Олег Басилашвили резко высказался о шоу Малахова
Бывший СССР
Путин рано или поздно отдаст Крым? Никогда!
Светлана Бобырь Какие шаги предпринять, если затопили квартиру Светлана Бобырь Василий Амирджанов Парадная история фатально бьёт по государству Василий Амирджанов Любовь Степушова Россия уводит транзит из Польши, Литвы, Латвии Любовь Степушова
Новости спорта
Чемпионат мира по лыжным гонкам: расписание прямых трансляций
Мир. Новости мира
"Уже не до дипломатии": Тихановская объяснила свои "крымские метания"
Гастроэнтерологи нашли решение при частой изжоге
Здоровье
Гастроэнтерологи нашли решение при частой изжоге
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников