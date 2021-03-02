Армения делает выбор: с Россией или с Турцией

В эти дни определяется будущее Армении: или она будет "отуречиваться" и потеряет государственность, или — вместе с Россией, будет процветать.

Армения делает выбор: с Россией или с Турцией

Об этом в программе "Точка зрения" сказал армянский политолог Арман Бошян. Скандал с "Искандерами" был лишь поводом для начала противостояния между армией и премьером Николом Пашиняном, который, захватив власть, стал выполнять программу Турции по ликвидации армянского государства, отметил политолог.

Напомним, что политический кризис в Армении начался на фоне противостояния премьера с военными. 24 февраля Пашинян заявил, что имевшиеся на вооружении армянской армии российские ракетные комплексы "Искандер" во время карабахской войны "сработали только на 10%". Слова Пашиняна опроверг замначальника Генштаба Тиран Хачатрян, после чего был отправлен в отставку.

На следующий день Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал в своём заявлении немедленной отставки Пашиняна в связи с неспособностью "принимать адекватные решения". Его поддержали все армейские командиры высшего звена.

Пашинян дважды издавал указ об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна, но президент Армении Армен Саркисян пока отказывается утвердить это решение. 1 марта Пашиняна поддержал Совбез страны.

Арман Бошян пояснил, что в Армении действует военное положение, но не идёт война. В этом случае армией и полицией командует Генштаб, а не премьер-министр. При этом, по Конституции, военные имеют право предпринимать действия по обеспечению территориальной целостности страны. Она то и нарушается — в Сюникском районе армянские земли "по устной договорённости" передаются Азербайджану.

По словам политолога, в ближайшие дни военные должны перейти к более решительным действиям или Пашинян заместит пророссийскую военную верхушку на лояльных людей, и тогда участь армянства становится незавидной — страна будет деградировать, армяне будут её покидать, замещаясь на турецкое население.

Арман Бошян рассказал, что сейчас государственные СМИ Армении отрабатывают повестку о том, что в войне в Карабахе Армения проиграла из-за того, что "подвел Путин и российское оружие". Что теперь надо делать ставку на Турцию, которая "даст каждому армянину по Бентли" и отдать Нагорный Карабах (всё, что от него осталось) Азербайджану, потому что эти территории якобы обременительны для Армении и мешают "получить всем по Бентли".

Сторонники Пашиняна — это люмпены, которые "делали революции" во всех постсоветских республиках, но ничего так и не получили. Но, конечно, в Армении, всё будет, как надо, думают они, сказал политолог.

Арман Бошян уверен, что возвращение к полупрезидентской республике ничего не решит для Армении. Необходим приход к власти пророссийских политиков, которые имеются среди бывших военных, одержавших победу в Карабахе в 90-е годы.

Внеочередные парламентские выборы выиграют сторонники Роберта Кочаряна, полагает политолог.

Россия, по словам Армана Бошяна, должна предложить Армении внятную повестку с ответом на вопрос: куда идём вместе? Москва должна работать на информационном поле Армении, чего не наблюдается. Но политолог считает, что Москва заинтересована во влиянии на Ближнем Востоке и Южном Кавказе, поэтому не боится санкций за силовое отстранение Пашиняна от власти, что тут же припишут ей.

Политолог не сомневается, что санкций не будет, Запад будет работать с любым правительством Армении, так как это подступы к Ближнему востоку, где Россия набирает силу.

Проблема Москвы в том, что в Кремле боятся прихода к власти в Ереване радикалов: "пусть лучше Пашинян, а не они". Арман Бошян уверен, что эта дилемма не правильная, радикалы придут, если пустить дело на самотёк, и не обеспечить переход власти к пророссийским политикам.

Смотрите интервью с Арманом Бошяном в программе "Точка зрения". подписывайтесь на YouTube канал "Правды.Ру", чтобы быть в курсе мировых событий.