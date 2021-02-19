Кому и зачем понадобилось очернять подвиг Зои

Директор Музея войск противовоздушной обороны, военный историк Юрий Кнутов поделился сведениями о подвиге комсомолки Зои Космодемьянской и отметил необходимость работать с сегодняшней молодёжью в соцсетях. Тому есть несколько причин.

Почему местные жители выдали Зою Космодемьянскую?

Наш собеседник высказал свою точку зрения о героизме советской молодёжи, о недавно вышедшем на экраны художественном фильме о Зое, о недопустимости наплевательского отношения к патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

По словам Юрия Кнутова, когда в 1990-е, а порой и сегодня пытались оплёвывать подвиг Зои, эти люди решали свои собственные психологические проблемы, потому что не всякий взрослый выдержит то, что пришлось пережить этой девушке.

Причина провала диверсионного отряда, конечно, была связана со слабой подготовкой вчерашних школьников. Это действительно было в первые годы войны, потом ситуация резко изменилась: людей у нас стали больше беречь!

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