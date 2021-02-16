Неуважение к России приведёт Запад к гибели

Глава МИД РФ Сергей Лавров сменил тон в разговоре с Европой, чтобы потребовать уважения к России, которая не собирается следовать указаниям Запада и его мировоззрению.

Кто подменил Сергея Лаврова?

Так объяснил в программе "Точка зрения" последние заявления Лаврова старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.

Напомним, что к замечанию о том, что ЕС ненадёжный партнёр, глава МИД РФ добавил угрозу разрыва с ним отношений и отметил, что "это (разрыв) происходит уже очень много лет, и инициатор — Европа".

"Унижение Евросоюза произошло в 2014 году, в период кризиса на Украине", — сказал Лавров. Он добавил, что Россия никуда не уходит из Европы, будет развивать отношения с ее отдельными странами.

По словам Владимира Оленченко, Россия — это особая цивилизация, она готова сосуществовать с западной, но на равных условиях, подчинить её или переделать никому не удастся.

Эксперт сожалеет, что в Европе те, кто находится у власти, этого не хотят понять. Это приверженцы полного подчинения интересам и идеологии США, которые якобы защитят Европу от "агрессивной России". Однако в Европе есть и те, кто считает, что с Россией надо вести уважительный диалог и работать на взаимные интересы.

К сожалению, эти политики совсем не слышны в медийном поле. Но борьба между этими силами постоянно идёт, сказал Владимир Оленченко.

Он не может объяснить ввязывание Берлина в "историю с Навальным", иначе чем подчинением воле Вашингтона в этом вопросе. По его мнению, это совсем не идёт на пользу европейцам и немцам, в частности.

Эксперт уверен, что поэтому Европа не наложит "чувствительные" санкции на Россию 22 февраля на саммите министров иностранных дел ЕС. Заявление об этом главы европейской дипломатии Жозепа Борреля — это ответ на его травлю в СМИ после возвращения из Москвы, то есть, работа для пропаганды, пояснил Владимир Оленченко.

По его словам, властные структуры на Западе напрасно ставят на Алексея Навального и дворцовый переворот в России, на устранение Владимира Путина из политики. Россия с любым президентом больше не вернется к политике начала 90-х годов, не понимать этого — не понимать Россию, что много раз приводило Запад к поражению в войнах с нею.

Владимир Оленченко отметил, что невежество западных "аналитиков" проявляется даже при рассуждении о вакцине "Спутник V”. В СМИ пишут, что, "наконец, Россия приблизилась к уровню Запада в фармакологии".

"Это смешно читать, институт Гамалеи создан в 1891 году как Частный химико-микроскопический и бактериологический кабинет Ф. М. Блюменталя, а Moderna образована десять лет назад, а Pfizer переориентировался на вакцины с производства аспирина", — подчеркнул Владимир Оленченко.

Эксперт считает, что на Западе политикам надо вспомнить работу Алексиса де Торквиля "Демократия в Америке" от 1840 года, где он пишет о России как об обществе, подающем надежды, и видит в ней своеобразного антипода Соединённых Штатов.

"В настоящее время в мире существуют два великих народа, которые, несмотря на все свои различия, движутся, как представляется, к единой цели. Это русские и англоамериканцы. В Америке для достижения целей полагаются на личный интерес и дают полный простор силе и разуму человека. Что касается России, то можно сказать, что там вся сила общества сосредоточена в руках одного человека. У них разные истоки и разные пути, но очень возможно, что Провидение втайне уготовило каждой из них стать хозяйкой половины мира", — пишет Торквиль.

Уважение к России — залог сосуществования двух этих миров, подчеркнул Владимир Оленченко.

Смотрите подробно программу "Точка зрения" с Владимиром Оленченко на YouTube канале "Правды.Ру". Ведущая — Любовь Степушова.

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