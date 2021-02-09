Проклятие вундеркиндов: о чём умалчивают СМИ

Сегодня, 9 февраля, генеральный директор коммуникационного агентства "МаркеловГрупп", специалист по управлению общественным сознанием, психотехнолог Сергей Маркелов в видеоэфире "Правды.Ру" будет рассуждать на тему трагической участи вундеркиндов.

Сорок лет тому назад советские издания, радио и телевидение взахлёб рассказывали про чудо-детей, которые с младых ногтей подают огромные надежды стать если не гениями, то выдающимися учёными, музыкантами и поэтами.

Большинство вундеркиндов чересчур рано, хотя и по различным причинам закончили свою земную жизнь. Остальные доживают свой век в полнейшей безвестности. Почему, что за злой рок?

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