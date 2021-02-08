Зачем надувается "зелёный" пузырь?

В США пришли к власти силы, которые ставят на "зелёную энергетику".

Новые планы Джо Байдена в области энергетики и климата разработаны предусматривают повышение цены на электроэнергию, работающую на угле и природном газе, на достаточно высоком уровне, чтобы солнечная и ветровая энергия стали затем конкурентоспособны. Делается ставка на электромобили.

И это мировой тренд. Так, китайский производитель электромобилей Nio торгуется на бирже по цене в 62 раза больше своей выручки и стоит почти 100 миллиардов долларов.

Прошлым летом компания по производству электрических грузовиков Nikola увеличила рыночную стоимость почти до 30 миллиардов долларов, но при этом практически не нарастила производство своей продукции.

Европейские гиганты ветроэнергетики Vestas и Siemens Gamesa торгуются по цене примерно в 100 раз дороже своих доходов.

С середины 2018 года глобальный индекс альтернативной энергии MSCI вырос более чем вдвое.

Его крупнейшими участниками являются офшорные "ветряные" компании, такие как Vestas, Orsted, Siemens Gamesa и Northland Power, а также "солнечные" компании, такие как Enhpase, SolarEdge, Xinyi, Sunrun и First Solar. Энергетические компании альтернативной энергетики NextEra, Iberdrola и Enel по капитализации приближаются к ВР, Exxon Mobil .

Сейчас индекс MSCI имеет рыночную капитализацию, составляющую почти треть от совокупного мирового энергетического сектора — огромный относительный скачок по сравнению с 2019 годом.

С точки зрения инвестора, пузыри фондового рынка означают, что доступ к капиталу становится чрезвычайно дешевым.

Огромная стоимость "зелёных" компаний делает выпуск большого количества их акций привлекательным, и это помогает профинансировать дорогостоящие исследования и разработки или усилия по наращиванию производственных мощностей. Для новых участников выход на IPO означает легкий доступ к капиталу без проверенной бизнес-модели.

Смещение приоритетов инвесторов — если не правительств, означает, что огромные потоки поступают в фонды ESG ( ESG-инвестирование подразумевает, что компания оценивается по трём направлениям: экология, социальное развитие, корпоративное управление), в которые только в 2020 году потоки ETF (Exchange Traded Fund – это ценная бумага, которая удостоверяет право собственности на определенную часть конкретного портфеля ценных бумаг) составили почти 100 миллиардов долларов.

Восемьдесят три центральных банка являются членами международной рабочей группы, призванной "озеленить" финансовую систему. ЕЦБ специально пытался поддержать выпуск "зеленых" облигаций. Подталкивание со стороны денежно-кредитной и регуляторной политики, вероятно, еще больше усилит привлекательность декарбонизации мировой экономики.

Кто стоит за этой политикой, какие цели преследует, осуществимы ли они, если учесть, что сегодня доля углеводородного сырья в энергетике около 80% в тех же США?

Как это отразится на жизни населения, подорожает ли электроэнергия?

Как это отразится на геополитике?

Смотрите 9 февраля на YouTube канале "Правды.Ру" программу "Точка зрения" с сопредседателем Фонда энергетических стратегий (Украина) Дмитрием Маруничем. Ведёт программу Любовь Степушова.

В России объем программы поддержки создания генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на 2025-2035 гг. могут сократить почти на четверть, следует из письма министра энергетики Николая Шульгинова курирующему ТЭК вице-премьеру Александру Новаку.

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