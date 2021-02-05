Синоптик о грядущем похолодании: когда и насколько

Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Александр Синенков подробно рассказал, какой быть погоде на ближайшие семь-десять дней в европейской части РФ.

Февраль - месяц лютых холодов

Желающие могут также ознакомиться с тем, почему прошлая зима на всей территории России оказалась аномальной за всё время наблюдения. Синоптик поведал об эпизоде, который узнал из уст ветерана метеослужбы, произошедшем в годы Великой Отечественной войны.

Из-за увеличения продолжительности светового дня в феврале, когда земля больше прогревается, среднедневные показатели температуры, как правило, на семь-девять градусов выше, а ночью — на пять-семь градусов ниже. Точность предсказаний на следующую неделю около 70-72%.

Холодный полярный воздух, двигающийся с севера на юг, принесет заметное похолодание, которое в зависимости от региона (от Калининградской, Ленинградской, Московской, Ростовской областей до Крыма и Краснодарского края) закончится в середине или в конце грядущей рабочей недели. Об этом можно подробно услышать от самого Александра Синенкова.

Кроме того, масса удивительных подробностей о зимнем периоде 2019-2020 годов, когда за примерно 142 года наблюдений средняя температура в Москве с 1 декабря по 29 февраля составила рекордные +0,2 градуса по Цельсию.

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