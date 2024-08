Впервые на PS4 и PS5: названа дата релиза Vampire Survivors

Автор популярной игры Vampire Survivors Лука Галанте объявил о выходе игры на консолях PS4 и PS5, который состоится 29 августа 2024 года.

Фото: unsplash.com by Glenn Carstens-Peters glenncarstenspeters, PDM

На момент релиза игрокам будут доступны дополнения Legacy of the Moonspell, Tides of the Foscari, Emergency Meeting и Operation Guns. Vampire Survivors представляет собой казуальный экшен с пиксельной графикой, где игрок сражается с ордами монстров, используя разнообразное оружие и усилители.

В апреле 2024 года игра получила крупное обновление 1.10, включающее новые достижения, персонажа, этап, оружие и усиление. Оригинальный релиз игры состоялся осенью 2022 года, после чего игра была портирована на различные платформы, включая Xbox, Nintendo Switch, Android и iOS.

Кроме того, планируется анимационная экранизация игры в стиле готического хоррора, над которой работает компания Story Kitchen.