Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избавиться от шумных соседей в кинотеатре: простой метод от сотрудника кинотеатра
Андрей Белоусов вовсе не умоляет Ллойда Остина о разговоре: это фейк
Губерниев заступился за Ромасенко
По новому закону ликвидация финансовых организаций ускорится
В Бразилии упал самолёт, все 62 пассажира и 4 члена экипажа погибли
Что делать, чтобы кожа была свежей и светящейся каждый день?
Сколько денег у самой богатой семьи Индии
Зеленоград стал лидером по росту цен на новостройки в Московском регионе
Врач Карасёв: алкоголь способен вызвать рак пищевода и печени

Впервые на PS4 и PS5: названа дата релиза Vampire Survivors

Объявлена дата выхода Vampire Survivors на PS4 и PS5
1:10
Видеоигры

Автор популярной игры Vampire Survivors Лука Галанте объявил о выходе игры на консолях PS4 и PS5, который состоится 29 августа 2024 года.

Объявлена дата выхода Vampire Survivors на PS4 и PS5
Фото: unsplash.com by Glenn Carstens-Peters glenncarstenspeters, PDM

На момент релиза игрокам будут доступны дополнения Legacy of the Moonspell, Tides of the Foscari, Emergency Meeting и Operation Guns. Vampire Survivors представляет собой казуальный экшен с пиксельной графикой, где игрок сражается с ордами монстров, используя разнообразное оружие и усилители.

В апреле 2024 года игра получила крупное обновление 1.10, включающее новые достижения, персонажа, этап, оружие и усиление. Оригинальный релиз игры состоялся осенью 2022 года, после чего игра была портирована на различные платформы, включая Xbox, Nintendo Switch, Android и iOS.

Кроме того, планируется анимационная экранизация игры в стиле готического хоррора, над которой работает компания Story Kitchen.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: в Курской области в кольце рота ССО ГУР Украины, в РФ возвращается ЧВК "Вагнер"

В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.

"Космонавты" — мотострелки ВКС РФ — встали на пути штурмовиков спецназа ВСУ
"Элитная" 82-я ОМБр ВСУ бежит от Суджи после боёв с группой "Аида" спецназа "Ахмат"
Сводка с фронта: в Курской области спецназ брать пленных не будет, ликвидация трёх замов Сырского
YouTube в России заблокирован. Какие есть пути выхода из ситуации?
Бойня в Курске продолжается, Липецк в огне: главные новости к утру 9 августа
Александр III: царь-миротворец предпочитал всё русское Сергей Лебедев В Курской области ВДВ РФ с ходу уничтожили две ДРГ по пути в Суджу Дмитрий Плотников Разгонявшие панику в Сети российские блогеры-миллионники должны быть наказаны Любовь Степушова
Как организовать хранение на балконе: советы по выбору шкафов и стеллажей
Секреты идеального Наполеона: раскрываем все тонкости приготовления в домашней кухне
"Это не контрнаступление. Это медийная спецоперация" — мнение аналитика Тарана о нападении ВСУ на Курскую область
"Это не контрнаступление. Это медийная спецоперация" — мнение аналитика Тарана о нападении ВСУ на Курскую область
Последние материалы
В Бразилии упал самолёт, все 62 пассажира и 4 члена экипажа погибли
Что делать, чтобы кожа была свежей и светящейся каждый день?
Сколько денег у самой богатой семьи Индии
Зеленоград стал лидером по росту цен на новостройки в Московском регионе
Врач Карасёв: алкоголь способен вызвать рак пищевода и печени
Архитекторы разрабатывают дворы нового поколения
Недовольны размером картофеля? Узнайте, чем опрыскать ботву в августе
Пингвин сбежал из сочинского зоопарка и плавает в Черном море
Военные сообщили об увеличении числа добровольцев после вторжения ВСУ в пределы РФ
Автомобилистам объяснили, как быстро охладить салон без кондиционера
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.