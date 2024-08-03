Ремейк "Готики" получит полную русскую локализацию: подробности от THQ Nordic и Alkimia Interactive

В ходе разговора с порталом "М.Клик" Райнхард Полличе из THQ Nordic и Тимур Ходырев из Alkimia Interactive раскрыли новые детали о локализации грядущего ремейка "Готики". Они подтвердили, что проект получит полную локализацию, включая русскую озвучку.
"Да, мы планируем полную локализацию, и постараемся вернуть оригинальных актёров дубляжа для русской, немецкой и польской версий. Однако нужно учитывать, что с момента выхода оригинальной игры прошло более 20 лет, и некоторые актеры уже не работают в этой области или ушли из жизни,” — отметили они.
Тем не менее, дата релиза пока остаётся неизвестной.
Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.