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Ремейк "Готики" получит полную русскую локализацию: подробности от THQ Nordic и Alkimia Interactive

Ремейк "Готики" получит русскую озвучку и полную локализацию

0:44
Видеоигры

В ходе разговора с порталом "М.Клик" Райнхард Полличе из THQ Nordic и Тимур Ходырев из Alkimia Interactive раскрыли новые детали о локализации грядущего ремейка "Готики". Они подтвердили, что проект получит полную локализацию, включая русскую озвучку.

Ремейк "Готики" получит русскую озвучку и полную локализацию
Фото: deviantart.com by Danijel on DeviantArt is licensed under Commons, the free media repository

"Да, мы планируем полную локализацию, и постараемся вернуть оригинальных актёров дубляжа для русской, немецкой и польской версий. Однако нужно учитывать, что с момента выхода оригинальной игры прошло более 20 лет, и некоторые актеры уже не работают в этой области или ушли из жизни,” — отметили они.

Тем не менее, дата релиза пока остаётся неизвестной.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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