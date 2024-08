Ремейк "Готики" получит полную русскую локализацию: подробности от THQ Nordic и Alkimia Interactive

В ходе разговора с порталом "М.Клик" Райнхард Полличе из THQ Nordic и Тимур Ходырев из Alkimia Interactive раскрыли новые детали о локализации грядущего ремейка "Готики". Они подтвердили, что проект получит полную локализацию, включая русскую озвучку.

Фото: deviantart.com by Danijel on DeviantArt is licensed under Commons, the free media repository