Забудьте уксус: простое средство для очистки раковины, которое избавит от засоров навсегда

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Забудьте про уксус и соду — есть более эффективное средство для прочистки засоров в раковине. Откройте для себя простой способ поддерживать чистоту без лишних усилий.

Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слив

Эффективное средство для прочистки раковины

Засорилась раковина, и вы ищете быстрое решение? Уксус и сода — популярные варианты, но есть способ лучше. Эксперты компании Bond Cleaning в Перте считают, что кристаллы пищевой соды — отличное средство для самостоятельной прочистки труб без вызова сантехника. Они растворяют жир и остатки пищи, облегчая удаление засоров.

"Очистка засоренных труб — сложная задача, особенно без правильных средств. Пищевая сода и уксус хорошо удаляют жир и грязь, но кристаллы соды работают еще эффективнее", — отмечают специалисты, которых цитирует греческое издание Enikos.gr.

Все, что нужно сделать, — высыпать чашку кристаллов в трубу и промыть горячей водой.

Кристаллы пищевой соды — это карбонат натрия, безопасное и эффективное средство для прочистки труб. Они обладают высокой щелочностью, растворяют жир, остатки пищи, мыльный налет и другие загрязнения. Ваша труба станет чистой за считанные минуты.

Как использовать кристаллы пищевой соды для прочистки раковины

Вскипятите воду в чайнике и залейте в трубу. Тепло поможет размягчить засор. Насыпьте в трубу 120-200 граммов кристаллов соды. Вскипятите еще раз и медленно залейте воду в трубу, чтобы активировать соду. Оставьте раствор на 20-60 минут, чтобы кристаллы соды подействовали. Вскипятите воду в третий раз и залейте в трубу. Горячая вода смоет размягченные загрязнения, и раковина станет чистой.

Теперь ваша раковина должна работать безупречно. Если засор сильный, повторите процедуру.

Уточнения

Карбона́т на́трия углеки́слый на́трий, арх. кальцинированная сода Na 2 CO 3 — средняя соль натрия и угольной кислоты.



Раковина — чашеобразное приспособление, которое используется для мытья рук или небольших предметов.





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