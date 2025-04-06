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Забудьте уксус: простое средство для очистки раковины, которое избавит от засоров навсегда

2:02
Недвижимость

Забудьте про уксус и соду — есть более эффективное средство для прочистки засоров в раковине. Откройте для себя простой способ поддерживать чистоту без лишних усилий.

Слив
Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слив

Эффективное средство для прочистки раковины

Засорилась раковина, и вы ищете быстрое решение? Уксус и сода — популярные варианты, но есть способ лучше. Эксперты компании Bond Cleaning в Перте считают, что кристаллы пищевой соды — отличное средство для самостоятельной прочистки труб без вызова сантехника. Они растворяют жир и остатки пищи, облегчая удаление засоров.

"Очистка засоренных труб — сложная задача, особенно без правильных средств. Пищевая сода и уксус хорошо удаляют жир и грязь, но кристаллы соды работают еще эффективнее", — отмечают специалисты, которых цитирует греческое издание Enikos.gr.

Все, что нужно сделать, — высыпать чашку кристаллов в трубу и промыть горячей водой.

Кристаллы пищевой соды — это карбонат натрия, безопасное и эффективное средство для прочистки труб. Они обладают высокой щелочностью, растворяют жир, остатки пищи, мыльный налет и другие загрязнения. Ваша труба станет чистой за считанные минуты.

Как использовать кристаллы пищевой соды для прочистки раковины

  1. Вскипятите воду в чайнике и залейте в трубу. Тепло поможет размягчить засор.
  2. Насыпьте в трубу 120-200 граммов кристаллов соды.
  3. Вскипятите еще раз и медленно залейте воду в трубу, чтобы активировать соду.
  4. Оставьте раствор на 20-60 минут, чтобы кристаллы соды подействовали.
  5. Вскипятите воду в третий раз и залейте в трубу.
  6. Горячая вода смоет размягченные загрязнения, и раковина станет чистой.
    Теперь ваша раковина должна работать безупречно. Если засор сильный, повторите процедуру.

Уточнения

Карбона́т на́трия углеки́слый на́трий, арх. кальцинированная сода Na2CO3 — средняя соль натрия и угольной кислоты.

Раковина — чашеобразное приспособление, которое используется для мытья рук или небольших предметов.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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