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Дом с секретом: что солистка группы Винтаж Анна Плетнёва прячет в своей тайной комнате?

0:44
Шоу-бизнес

Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнёва рассказала в беседе с порталом "Страсти", что в её доме есть тайная комната. На вопрос журналистов, красная ли эта комната, певица ответила, что она предвидела такой вопрос, но тем не менее комната другого цвета.

Анна Плетнёва
Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анна Плетнёва

Знаменитость рассказала, что эта комната очень интересная: в ней можно много чего увидеть. Несмотря на то что Анна называет эту комнату тайной, она охотно показывает её гостям.

"У меня всё есть, я могу так сказать… У меня есть тайная комната дома, куда заходят люди, и они, конечно, зависают, там можно много чего найти. Мне много чего дарят", — поделилась звезда.

Уточнения

А́нна Ю́рьевна Плетнёва (род. 21 августа 1977, Москва) — российская певица. Бывшая солистка поп-группы «Лицей» (1997—2005) и коллектива «Кофе с дождём» (2005), солистка группы «Винтаж» (2006—2016; с 2018).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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