Дом с секретом: что солистка группы Винтаж Анна Плетнёва прячет в своей тайной комнате?

Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнёва рассказала в беседе с порталом "Страсти", что в её доме есть тайная комната. На вопрос журналистов, красная ли эта комната, певица ответила, что она предвидела такой вопрос, но тем не менее комната другого цвета.
Знаменитость рассказала, что эта комната очень интересная: в ней можно много чего увидеть. Несмотря на то что Анна называет эту комнату тайной, она охотно показывает её гостям.
"У меня всё есть, я могу так сказать… У меня есть тайная комната дома, куда заходят люди, и они, конечно, зависают, там можно много чего найти. Мне много чего дарят", — поделилась звезда.
А́нна Ю́рьевна Плетнёва (род. 21 августа 1977, Москва) — российская певица. Бывшая солистка поп-группы «Лицей» (1997—2005) и коллектива «Кофе с дождём» (2005), солистка группы «Винтаж» (2006—2016; с 2018).
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