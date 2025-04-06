В СССР супы варились в кастрюлях на газе, они булькали на дачах и ими кормили в обед семьи с любовью.
А вот ТОП-6 лучших супов от бабушек СССР, которые точно знали в низ толк!
1. Борщ с салом и чесноком
Классика на все времена. Настоящий бабушкин борщ — это не просто первое блюдо, это философия. Обжарка с томатом, свёкла, капуста, картошка, мясо на косточке — и обязательно подается со сметаной, чесноком и чёрным хлебом.
Секрет бабушки: немного сахара, чтобы сбалансировать кислоту, и дать борщу "дозреть" ночь в холодильнике.
2. Щи из квашеной капусты
"Щи да каша — пища наша", говорили в народе. Особенно зимой, когда квашеная капуста выручала. Ароматный, кисленький, с рёбрышками или просто на косточке, щи были частым гостем на столе.
Секрет бабушки: оставить щи на медленном огне томиться 2-3 часа.
3. Рассольник с перловкой
Любимец Питера и всей страны. Этот суп варился на говяжьих потрошках, с солёными огурцами и перловкой. Вкус — мощный, яркий, с кислинкой. Идеален для бодрого настроя или после праздников.
Секрет бабушки: использовать огурцы "от бочки", а не магазинный маринад.
4. Солянка мясная
Праздничный суп с ароматом копчёностей. В солянку шло всё, что оставалось после застолий: колбаски, сосиски, говядина, солёные огурцы, маслины, лимон — и ложка сметаны сверху.
Секрет бабушки: обжарить всё мясо перед варкой — аромат будет с ног сшибательный.
5. Уха из речной рыбы
На даче или рыбалке — обязательна. Настоящая уха варится не из заморской красной рыбы, а из карасей, окуней, с головами и хвостами. Добавляют лук, картошку, лавровый лист, перец горошком.
Секрет бабушки: в самом конце — стопка водки в кастрюлю (для вкуса, конечно).
6. Гороховый суп с копчёностями
Дешево, сытно и вкусно. Горох предварительно замачивали, а варили суп на копчёных рёбрышках или косточке. Часто добавляли гренки, сухарики или ложку горчицы к подаче.
Секрет бабушки: кидать морковь не сырую, а обжаренную с луком — и получится суп с характером.
Супы в СССР — это не просто еда. Каждый рецепт — передавался из уст в уста, и ни один ресторан не сравнится с той самой кастрюлей из детства.
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