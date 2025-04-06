ТОП-6 лучших супов от бабушек СССР

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В СССР супы варились в кастрюлях на газе, они булькали на дачах и ими кормили в обед семьи с любовью.

Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ суп

А вот ТОП-6 лучших супов от бабушек СССР, которые точно знали в низ толк!

1. Борщ с салом и чесноком

Классика на все времена. Настоящий бабушкин борщ — это не просто первое блюдо, это философия. Обжарка с томатом, свёкла, капуста, картошка, мясо на косточке — и обязательно подается со сметаной, чесноком и чёрным хлебом.

Секрет бабушки: немного сахара, чтобы сбалансировать кислоту, и дать борщу "дозреть" ночь в холодильнике.

2. Щи из квашеной капусты

"Щи да каша — пища наша", говорили в народе. Особенно зимой, когда квашеная капуста выручала. Ароматный, кисленький, с рёбрышками или просто на косточке, щи были частым гостем на столе.

Секрет бабушки: оставить щи на медленном огне томиться 2-3 часа.

3. Рассольник с перловкой

Любимец Питера и всей страны. Этот суп варился на говяжьих потрошках, с солёными огурцами и перловкой. Вкус — мощный, яркий, с кислинкой. Идеален для бодрого настроя или после праздников.

Секрет бабушки: использовать огурцы "от бочки", а не магазинный маринад.

4. Солянка мясная

Праздничный суп с ароматом копчёностей. В солянку шло всё, что оставалось после застолий: колбаски, сосиски, говядина, солёные огурцы, маслины, лимон — и ложка сметаны сверху.

Секрет бабушки: обжарить всё мясо перед варкой — аромат будет с ног сшибательный.

5. Уха из речной рыбы

На даче или рыбалке — обязательна. Настоящая уха варится не из заморской красной рыбы, а из карасей, окуней, с головами и хвостами. Добавляют лук, картошку, лавровый лист, перец горошком.

Секрет бабушки: в самом конце — стопка водки в кастрюлю (для вкуса, конечно).

6. Гороховый суп с копчёностями

Дешево, сытно и вкусно. Горох предварительно замачивали, а варили суп на копчёных рёбрышках или косточке. Часто добавляли гренки, сухарики или ложку горчицы к подаче.

Секрет бабушки: кидать морковь не сырую, а обжаренную с луком — и получится суп с характером.

Супы в СССР — это не просто еда. Каждый рецепт — передавался из уст в уста, и ни один ресторан не сравнится с той самой кастрюлей из детства.

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