Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда помочь — значит спасти: здесь лечат тех, кого не берёт обычная больница
Этого лучше не делать: что может значить взгляд кошке прямо в глаза
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Вот что испортило ваш матрас — и как это можно было предотвратить
Мечта для любителей десертов: приготовьте быстрый торт без миксера с бананами и киви за 30 минут
ТОП-5 автозаводов СССР, которые могли стать мировыми лидерами  
Забудьте про кефир и сок: советский маринад делает лучше всех
Волосы на грани: что делать, когда твой объём уходит в никуда
Не только за рулём: как водитель может нарушить закон, просто стоя рядом с машиной

ТОП-6 лучших супов от бабушек СССР

2:47
Еда

В СССР супы варились в кастрюлях на газе, они булькали на дачах и ими кормили в обед семьи с любовью.

суп
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
суп

А вот ТОП-6 лучших супов от бабушек СССР, которые точно знали в низ толк!

1. Борщ с салом и чесноком

Классика на все времена. Настоящий бабушкин борщ — это не просто первое блюдо, это философия. Обжарка с томатом, свёкла, капуста, картошка, мясо на косточке — и обязательно подается со сметаной, чесноком и чёрным хлебом.

Секрет бабушки: немного сахара, чтобы сбалансировать кислоту, и дать борщу "дозреть" ночь в холодильнике.

2. Щи из квашеной капусты

"Щи да каша — пища наша", говорили в народе. Особенно зимой, когда квашеная капуста выручала. Ароматный, кисленький, с рёбрышками или просто на косточке, щи были частым гостем на столе.

Секрет бабушки: оставить щи на медленном огне томиться 2-3 часа.

3. Рассольник с перловкой

Любимец Питера и всей страны. Этот суп варился на говяжьих потрошках, с солёными огурцами и перловкой. Вкус — мощный, яркий, с кислинкой. Идеален для бодрого настроя или после праздников.

Секрет бабушки: использовать огурцы "от бочки", а не магазинный маринад.

 

4. Солянка мясная

Праздничный суп с ароматом копчёностей. В солянку шло всё, что оставалось после застолий: колбаски, сосиски, говядина, солёные огурцы, маслины, лимон — и ложка сметаны сверху.

Секрет бабушки: обжарить всё мясо перед варкой — аромат будет с ног сшибательный.

5. Уха из речной рыбы

На даче или рыбалке — обязательна. Настоящая уха варится не из заморской красной рыбы, а из карасей, окуней, с головами и хвостами. Добавляют лук, картошку, лавровый лист, перец горошком.

Секрет бабушки: в самом конце — стопка водки в кастрюлю (для вкуса, конечно).

6. Гороховый суп с копчёностями

Дешево, сытно и вкусно. Горох предварительно замачивали, а варили суп на копчёных рёбрышках или косточке. Часто добавляли гренки, сухарики или ложку горчицы к подаче.

Секрет бабушки: кидать морковь не сырую, а обжаренную с луком — и получится суп с характером.

Супы в СССР — это не просто еда. Каждый рецепт — передавался из уст в уста, и ни один ресторан не сравнится с той самой кастрюлей из детства.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Гороховый суп, как я люблю! Рецепт этого супа У МЕНЯ Просят ВСЕ!
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Садоводство, цветоводство
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит Аудио 
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
Авто
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи Аудио 
Ресницы, как у богини: ловкие трюки с тушью, о которых вы не знали
Красота и стиль
Ресницы, как у богини: ловкие трюки с тушью, о которых вы не знали Аудио 
Популярное
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые

Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.

Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
ВАЗ-2101 vs Москвич-2140 — битва культовых советских автомобилей Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Цветы, которые можно посеять прямо в землю и забыть об уходе: не пропустите
Интерьер, от которого веет богатством — всего за пару покупок
Тысячи моторов ломаются из-за одного мифа: правда о замене масла удивит
Тысячи моторов ломаются из-за одного мифа: правда о замене масла удивит
Последние материалы
ТОП-5 автозаводов СССР, которые могли стать мировыми лидерами  
Забудьте про кефир и сок: советский маринад делает лучше всех
Волосы на грани: что делать, когда твой объём уходит в никуда
Не только за рулём: как водитель может нарушить закон, просто стоя рядом с машиной
Кинуть США. Киев согласовал с Mi-6 все детали по сделке по недрам
Арбуз вместо тренажёра: самые забавные истории из спортзалов
Дом с секретом: что солистка группы Винтаж Анна Плетнёва прячет в своей тайной комнате?
Карбюратор против инжектора: как это было в СССР
Судебная битва на миллиарды: наложили арест на денежные средства и имущество бывшего главы Роснано Анатолия Чубайса и ещё семи человек
Домашнее консервирование с аспирином: хитрость, которая работает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.