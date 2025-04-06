Карбюратор против инжектора: как это было в СССР

Сегодня даже бюджетные авто с завода идут с инжектором, а слово "карбюратор" вызывает флешбеки у людей, которые когда-то держали в багажнике отвёртку, свечи и проволоку.
Но в СССР всё было по-другому. Карбюратор был королём, и только к концу 80-х — на горизонте замаячил инжектор, как инопланетная технология. А что это было за противостояние — и было ли оно вообще.
Что такое карбюратор — и почему он был везде
В СССР карбюратор стоял на всём: от "Жигулей" до грузовиков и мотоциклов. По сути, это механическое устройство, которое смешивало топливо с воздухом — без электроники, по законам физики.
Плюсы карбюратора
Минусы
Инжектор в СССР: миф или реальность?
Инжектор — это система впрыска топлива, управляемая электроникой. В СССР это звучало как фантастика из "Техники — молодёжи", но…
Были ли инжекторы в советской технике?
Да, были попытки внедрения, особенно под конец 80-х:
То есть формально — инжектор в СССР был, но массово — нет.
Почему советский автопром не перешёл на инжектор
Когда всё изменилось?
Перелом пришёл в 90-х. Начались поставки западных машин, стандарты экологии, электронные системы управления. Тогда и отечественные заводы начали массово переходить на инжектор, особенно с середины 2000-х.
В СССР всё решал карбюратор — простой, надёжный, но капризный. Он стал символом эпохи, когда машина жила в гараже, а водитель был немножко автомехаником.
Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.