Карбюратор против инжектора: как это было в СССР

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Сегодня даже бюджетные авто с завода идут с инжектором, а слово "карбюратор" вызывает флешбеки у людей, которые когда-то держали в багажнике отвёртку, свечи и проволоку.

Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лодочный мотор зажигание и карбюратор холостые обороты

Но в СССР всё было по-другому. Карбюратор был королём, и только к концу 80-х — на горизонте замаячил инжектор, как инопланетная технология. А что это было за противостояние — и было ли оно вообще.

Что такое карбюратор — и почему он был везде

В СССР карбюратор стоял на всём: от "Жигулей" до грузовиков и мотоциклов. По сути, это механическое устройство, которое смешивало топливо с воздухом — без электроники, по законам физики.

Плюсы карбюратора

Прост в ремонте (отвёртка, плоскогубцы — и в путь)

Можно было на коленке настроить прямо у обочины

Детали были доступны

Его понимал каждый советский механик.

Минусы

Расход топлива непредсказуем

Зависим от температуры воздуха

"Плавает" холостой ход

При запуске зимой — танцы с бубном и педалью газа.

Инжектор в СССР: миф или реальность?

Инжектор — это система впрыска топлива, управляемая электроникой. В СССР это звучало как фантастика из "Техники — молодёжи", но…

Были ли инжекторы в советской технике?

Да, были попытки внедрения, особенно под конец 80-х:

Некоторые опытные модификации Москвичей и ВАЗов — устанавливали инжекторные моторы под экспорт

Разработка шла в спецНИИ

В рамках подготовки к Евро-0/Евро-1 (для экспорта) инжектор тестировался

Для внутреннего рынка — не дошло до серийного производства.

То есть формально — инжектор в СССР был, но массово — нет.

Почему советский автопром не перешёл на инжектор

Нужна электроника — а она была дорогая, капризная и редкая

Сложность обслуживания — в каждом селе никто не умел бы это ремонтировать

Топливо — низкое качество бензина (А-76, АИ-93) не подходило для тонкой системы

Массовость — проще клепать проверенные "карбюраторные" моторы тысячами.

Когда всё изменилось?

Перелом пришёл в 90-х. Начались поставки западных машин, стандарты экологии, электронные системы управления. Тогда и отечественные заводы начали массово переходить на инжектор, особенно с середины 2000-х.

В СССР всё решал карбюратор — простой, надёжный, но капризный. Он стал символом эпохи, когда машина жила в гараже, а водитель был немножко автомехаником.