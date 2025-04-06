Судебная битва на миллиарды: наложили арест на денежные средства и имущество бывшего главы Роснано Анатолия Чубайса и ещё семи человек

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Арбитражный суд Москвы по иску "Роснано" наложил арест на денежные средства и имущество бывшего главы компании Анатолия Чубайса и ещё семи человек на сумму 5,6 млрд рублей.

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Согласно материалам суда, "Роснано" подала иск к Чубайсу, Юрию Удальцову, Олегу Киселеву, Борису Подольскому, Герману Пихою, Дмитрию Пимкину, Владимиру Аветисяну и Николаю Тычинину о солидарном взыскании убытков в размере 3,892 млрд рублей и 20,4 млн долларов США, конвертированных в рубли по курсу Центрального банка на дату исполнения судебного акта.

Компания также запросила обеспечительные меры на сумму 5,6 млрд рублей, включая наложение ареста на денежные средства и имущество близких родственников ответчиков. Суд удовлетворил этот запрос и наложил арест на сумму 5 607 112 053 рубля, пишет ТАСС.

Уточнения

Арбитра́жный суд — постоянно действующий орган государственной власти, осуществляющий правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.





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