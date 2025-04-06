Картошка — под запретом: неожиданный ингредиент, который делает солянку вкуснее

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Солянка — суп, вокруг которого не утихают споры. Одни кладут картошку, другие считают это чуть ли не изменой рецептуре. А вот профессионалы уверены: в солянке картофелю не место. Почему — объяснил шеф-повар Иван Кудряшов в интервью.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Солянка

Картошка делает хуже, а не лучше

По словам повара, картофель в солянке — лишний балласт. Суп и так насыщен копчёностями, колбасами, солёными огурцами — дополнительная калорийность не нужна. А ещё картофель имеет свойство приглушать вкус, забирая на себя ароматы и пряности, что губительно для блюда с таким ярким характером.

"Картошка может сделать вкус солянки плоским", — отмечает Кудряшов. — "Её место в борщах и щах, но не здесь".

Куда ещё не стоит класть картошку

Помимо солянки, шеф не советует добавлять картошку и в куриную лапшу. По его словам, суп превращается в "неповоротливое" блюдо, теряя лёгкость и аромат.

Что вместо картошки? Батат

Если рука всё-таки тянется добавить что-то "картофельное" — берите батат.

Он:

не перебивает вкус, а дополняет его;

своей сладостью уравновешивает кислоту (особенно если переборщили с лимоном или огурцами);

придаёт интересную текстуру и цвет.

"Батат не просто замена — это новый уровень вкуса", — подчеркивает повар.

Такой ход оценят даже те, кто раньше не воспринимал солянку без картошки. Суп останется сытным, но станет ярче, легче и оригинальнее.

Уточнения

Соля́нка — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом. Солянка сочетает в себе компоненты щей (капуста, сметана) и рассольника (солёные огурцы, огуречный, капустный или помидорный рассол), усиленные пряностями, а её принципиальное отличие от других заправочных супов состоит в насыщенном экстрактивными, минеральными веществами и белками концентрированном бульоне в качестве жидкой основы, и гарнира из солёных огурцов, каперсов, маслин, оливок и лимона.

