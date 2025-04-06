Кондиционер в машине вышел из строя? Возможно, вы сами его сломали

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Многие водители даже не подозревают, что ежедневно "убивают" кондиционер своими действиями. А когда в летнюю жару он отказывается работать — поездка превращается в ад. Вот что чаще всего приводит к поломке системы охлаждения.

Фото: wikipediа by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ авто кондиционер

Не включайте на полную в раскалённом салоне

Первая и самая опасная ошибка — запуск кондиционера на максимум, когда машина раскалена под солнцем. Компрессор получает резкую нагрузку, перегревается и может сломаться. Правильнее — сначала проветрить салон, открыв окна или двери, и только потом включать охлаждение постепенно.

Обслуживание не по графику — путь к поломке

Система кондиционирования требует регулярной проверки. Фреон постепенно испаряется, фильтры забиваются, шланги трескаются. Если забыть о техобслуживании хотя бы на два года, компрессор начнёт работать с перегрузкой и может отказать в самый неподходящий момент, например, в пробке.

"Ледяной" режим — не значит быстрее остынет

Установка минимальной температуры — ещё одна распространённая ошибка. Это не ускоряет охлаждение, но повышает нагрузку на компрессор. Лучше выбирать значение на 5-7 градусов ниже температуры на улице. Так комфорт сохраняется, а ресурс оборудования не тратится впустую.

Кондиционер и зимой работает — запоминаем

Многие водители отключают кондиционер на всю зиму — и зря. Без регулярной работы в системе масло перестаёт циркулировать, уплотнители пересыхают. Весной агрегат может просто не включиться. Решение — запускать кондиционер хотя бы раз в месяц на 10-15 минут, даже в холода.

Заметили запах, шум или слабый поток? Это тревожный сигнал

Если из дефлекторов пошёл странный запах, воздух дует слабо, а компрессор работает шумно — это повод срочно ехать в сервис. Такие симптомы не проходят сами. Чем раньше отреагируете, тем дешевле выйдет ремонт.

Уточнения

Кондиционе́р — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.



