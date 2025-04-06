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Хотите сжечь жир, не теряя мышечной массы? Попробуйте эту простую диету

1:01
Спорт

Ограниченное по времени питание — популярный тренд среди желающих сбросить вес, и новое исследование Университета Миссисипи добавляет ему весомых аргументов.

Тонкая талия
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тонкая талия

Учёные выяснили: если сочетать восьмичасовое окно приёма пищи с регулярными тренировками, можно эффективнее сжигать жир без потерь мышечной массы.

Это особенно важно, ведь мышцы не только формируют тело, но и играют ключевую роль в метаболизме. Интересно, что результат оказался заметнее у тех, кто уже был в хорошей форме.

Такой подход — не панацея, но рабочий инструмент: он помогает похудеть без подсчёта калорий и строгих ограничений по еде, что делает его более удобным в повседневной жизни, пишет SciTechDaily.

Однако исследователи подчёркивают: пока данных недостаточно, особенно о том, как такая схема работает для людей с лишним весом или без привычки к спорту. Поэтому любые изменения лучше обсуждать с врачом. 

Уточнения

Похудение — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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