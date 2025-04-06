ВОЗ удивила прогнозом: как скоро жить до 100 лет станет нормой

Жизнь длиною в век может стать не исключением, а нормой уже в обозримом будущем. Об этом рассказал глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Москве Батыр Бердыклычев в интервью ТАСС. По его словам, уже сейчас многие люди на планете уверенно доживают до 70 лет, а благодаря достижениям современной медицины этот возрастной порог будет только сдвигаться вверх.
"Современные методы профилактики, улучшенное питание, более благоприятные условия жизни, работы, доступ к медицинской помощи оказали влияние на увеличение средней продолжительности жизни", — объяснил эксперт.
По его словам, численность пожилых людей во всем мире стабильно растёт, включая Россию. И это только начало. Специалисты прогнозируют: к 2050 году число людей старше 80 лет утроится и достигнет 426 миллионов. Движущими силами этого процесса станут прорывы в генетике, биотехнологиях и фармацевтике.
Такой глобальный тренд, конечно, вызывает и опасения — особенно по поводу возможного повышения пенсионного возраста. Однако Оксана Дмитриева, член комитета Госдумы по бюджету и налогам, спешит развеять эти страхи.
"Медицинские и физиологические показатели не могут приравниваться к социальным, поэтому в данный момент ни о каком повышении пенсионного возраста не может быть и речи", - подчеркнула она.
Таким образом, пока одни говорят о долголетии как о новой реальности, другие — напоминают о необходимости разграничивать биологическое и социальное. Но одно ясно точно: рубеж в 100 лет — уже не фантастика, а всё более осязаемая перспектива.
Всеми́рная организа́ция здравоохране́ния (акрон. ВОЗ, англ. World Health Organization WHO) — специализированное учреждение, самостоятельная международная организация, связанная с Организацией Объединённых Наций специальным соглашением о сотрудничестве, состоящая из 194-х государств-членов, основная функция которой состоит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли.
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