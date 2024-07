Опубликован список самых продаваемых игр по вселенной "Звездные войны" в США

Аналитическая компания Circana (ранее известная как NPD Group) опубликовала список самых продаваемых игр по вселенной "Звездные войны" на американском рынке за период с января 1995 по май 2024 года.

Фото: flickr.com by Kevin Tao, CC BY 2.0

Три игры от EA и её студий заняли топовые позиции. Первое место заняла игра Battlefront, второе — Jedi: Fallen Order, третье — Battlefront II. Аналитика Circana учитывает как цифровые, так и розничные продажи.

1. Star Wars Battlefront (2015)

2. Star Wars Jedi: Fallen Order

3. Star Wars Battlefront II (2017)

4. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

5. LEGO Star Wars: The Complete Saga

6. Star Wars: The Force Unleashed

7. Star Wars Battlefront II (2005)

8. Star Wars Jedi: Survivor

9. LEGO Star Wars II: The Original Trilogy

10. LEGO Star Wars

Интересно, что в списке отсутствуют такие популярные среди фанатов игры, как Republic Commando и обе части Knights of the Old Republic.