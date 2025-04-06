Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трамп рискует погрузить мир в экономический кризис: Франция уже теряет миллиарды из-за новых пошлин
Когда помочь — значит спасти: здесь лечат тех, кого не берёт обычная больница
Этого лучше не делать: что может значить взгляд кошке прямо в глаза
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Вот что испортило ваш матрас — и как это можно было предотвратить
Мечта для любителей десертов: приготовьте быстрый торт без миксера с бананами и киви за 30 минут
ТОП-5 автозаводов СССР, которые могли стать мировыми лидерами  
Забудьте про кефир и сок: советский маринад делает лучше всех
Волосы на грани: что делать, когда твой объём уходит в никуда

Арбуз вместо тренажёра: самые забавные истории из спортзалов

1:22
Спорт

Спортзал — это не только место силы, пота и дисциплины, но и одно из лучших мест для наблюдения за странными и неожиданными персонажами. Кто-то приходит туда, чтобы потратить энергию, а кто-то, чтобы просто поприкалываться.

Жим гантелей на горизонтальной скамье
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Жим гантелей на горизонтальной скамье

На Reddit пользователи поделились самыми забавными случаями, которые они стали свидетелями. Один раз девушка, ненавидящая писк тренажёра для внутренней поверхности бедра, решила заменить его… арбузами. Несколько ягод треснули.

А вот парень, который всегда приходил в костюме Росомахи (иногда он менял костюм на Дэдпула или Капитана Америки), тренировал мышцы и, видимо, свою суперспособность.

Несколько ребят предпочитали тренироваться в строгих кожаных оксфордах, а один парень пришёл в спортивной форме, съел миску курицы с майонезом и сразу ушёл.

В зале был и пожилой мужчина, который после душа умудрялся сушить феном не только волосы, но и другие части тела, закинув ногу на раковину.

Один парень, при этом абсолютно взвинченный, демонстрировал свои навыки ирландских танцев после стандартной разминки, заставляя всех замирать и смотреть.

И конечно, был тот, кто постоянно снимал блины с чужих штанг, несмотря на недовольство владельцев, пишет BuzzFeed.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Не только для бодрости: как кофе влияет на мозг, вес и даже настроение
Еда и рецепты
Не только для бодрости: как кофе влияет на мозг, вес и даже настроение Аудио 
Эти свечи работают тише, дольше и чище — но с подвохом
Авто
Эти свечи работают тише, дольше и чище — но с подвохом Аудио 
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Садоводство, цветоводство
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит Аудио 
Популярное
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые

Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.

Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
ВАЗ-2101 vs Москвич-2140 — битва культовых советских автомобилей Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Цветы, которые можно посеять прямо в землю и забыть об уходе: не пропустите
Интерьер, от которого веет богатством — всего за пару покупок
Тысячи моторов ломаются из-за одного мифа: правда о замене масла удивит
Тысячи моторов ломаются из-за одного мифа: правда о замене масла удивит
Последние материалы
ТОП-5 автозаводов СССР, которые могли стать мировыми лидерами  
Забудьте про кефир и сок: советский маринад делает лучше всех
Волосы на грани: что делать, когда твой объём уходит в никуда
Не только за рулём: как водитель может нарушить закон, просто стоя рядом с машиной
Кинуть США. Киев согласовал с Mi-6 все детали по сделке по недрам
Арбуз вместо тренажёра: самые забавные истории из спортзалов
Дом с секретом: что солистка группы Винтаж Анна Плетнёва прячет в своей тайной комнате?
Карбюратор против инжектора: как это было в СССР
Судебная битва на миллиарды: наложили арест на денежные средства и имущество бывшего главы Роснано Анатолия Чубайса и ещё семи человек
Домашнее консервирование с аспирином: хитрость, которая работает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.