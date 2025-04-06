Арбуз вместо тренажёра: самые забавные истории из спортзалов

1:22 Your browser does not support the audio element. Спорт

Спортзал — это не только место силы, пота и дисциплины, но и одно из лучших мест для наблюдения за странными и неожиданными персонажами. Кто-то приходит туда, чтобы потратить энергию, а кто-то, чтобы просто поприкалываться.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian Жим гантелей на горизонтальной скамье

На Reddit пользователи поделились самыми забавными случаями, которые они стали свидетелями. Один раз девушка, ненавидящая писк тренажёра для внутренней поверхности бедра, решила заменить его… арбузами. Несколько ягод треснули.

А вот парень, который всегда приходил в костюме Росомахи (иногда он менял костюм на Дэдпула или Капитана Америки), тренировал мышцы и, видимо, свою суперспособность.

Несколько ребят предпочитали тренироваться в строгих кожаных оксфордах, а один парень пришёл в спортивной форме, съел миску курицы с майонезом и сразу ушёл.

В зале был и пожилой мужчина, который после душа умудрялся сушить феном не только волосы, но и другие части тела, закинув ногу на раковину.

Один парень, при этом абсолютно взвинченный, демонстрировал свои навыки ирландских танцев после стандартной разминки, заставляя всех замирать и смотреть.

И конечно, был тот, кто постоянно снимал блины с чужих штанг, несмотря на недовольство владельцев, пишет BuzzFeed.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

