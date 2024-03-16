Хироки Тотоки нацелился на рост прибыли с помощью мультиплатформенных игр

Sony планирует увеличить свою прибыль, предлагая эксклюзивные игры на PC

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Президент и исполнительный директор компании Sony Хироки Тотоки выразил намерение увеличить прибыль компании путем разработки игр для компьютеров, как он сообщил на встрече с инвесторами. При этом Тотоки не упомянул Xbox и другие игровые платформы.

Фото: pcworld. com/wp-content/uploads/2022/04/playstation-studios.jpg?quality=50&strip=all

"Раньше мы стремились повышать популярность консолей. Это все еще так, но существует и синергия. Если есть хорошая игра от внутренней студии не только на нашей консоли, но и на других платформах вроде PC, то она может вырасти за счет мультиплатформенности, что поможет повысить операционную прибыль", — отметил Хироки Тотоки.

Также глава компании прокомментировал увеличение затрат на компоненты для новых консолей по сравнению с предыдущими моделями. Он отметил, что снижение издержек на производство будет сложной задачей. По словам Тотоки, цены на игры не будут снижаться, пока компания ищет способы увеличения маржинальности игрового подразделения Sony.