Хироки Тотоки нацелился на рост прибыли с помощью мультиплатформенных игр

Президент и исполнительный директор компании Sony Хироки Тотоки выразил намерение увеличить прибыль компании путем разработки игр для компьютеров, как он сообщил на встрече с инвесторами. При этом Тотоки не упомянул Xbox и другие игровые платформы.
"Раньше мы стремились повышать популярность консолей. Это все еще так, но существует и синергия. Если есть хорошая игра от внутренней студии не только на нашей консоли, но и на других платформах вроде PC, то она может вырасти за счет мультиплатформенности, что поможет повысить операционную прибыль", — отметил Хироки Тотоки.
Также глава компании прокомментировал увеличение затрат на компоненты для новых консолей по сравнению с предыдущими моделями. Он отметил, что снижение издержек на производство будет сложной задачей. По словам Тотоки, цены на игры не будут снижаться, пока компания ищет способы увеличения маржинальности игрового подразделения Sony.
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