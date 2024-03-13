Истек срок бана в Dota 2 от Valve игрока EHOME

Ли X1aOyU Цянь Юй вернулся на профессиональную сцену Dota 2

0:55 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Бывший игрок состава EHOME по Dota 2 Ли X1aOyU Цянь Юй, забаненный Valve в марте 2023 года, вернулся на профсцену. Теперь он играет в составе команды Eagle.

Фото: flickr.com by Jakob Wells is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Забанен Ли был один год. Киберспортсмен получил бан за нечестную игру. Его тиммейт по EHOME Вонг mks- Сим Ан отстранен от профессиональных игр навсегда, Пань Night Шуайфан, Salad и Лю Lwwnb Вэйвэй — на два года.

Клуб Eagle играет на закрытой квалификации к Elite League для китайского региона. 13 марта коллектив встречается с Kev, победитель отправится в матч за выход в основную стадию. Причем Цянь Юй играет на позиции офлейнера.

Добавим, что турнир Elite League пройдет с 31 марта по 15 апреля. 24 команды онлайн разыграют $960 тысяч.