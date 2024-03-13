Боевой пропуск и бесплатный доступ: что нового ждет игроков в седьмом сезоне Battlefield 2042?

Electronic Arts представила геймплейный трейлер седьмого сезона своего шутера Battlefield 2042, который получил название "Точка перелома". Запуск нового сезона запланирован на 19 марта.
В долгожданном обновлении игроков ожидают новые карты: Haven, предназначенная для боев в пригороде и обновленная версия Stadium. Кроме того, игроки смогут испытать новое оружие, включая SCZ-3 SMG, AK 5C и DFR Strife, а также дистанционно управляемый бомбардировщик XFAD-4 Draugr. Вдобавок, будет доступен боевой пропуск на 100 уровней с разнообразным бесплатным и премиум контентом.
С 21 по 24 марта Battlefield 2042 проведёт акцию с бесплатным доступом, позволяя игрокам бесплатно погрузиться в игровой мир на несколько дней.
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