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Боевой пропуск и бесплатный доступ: что нового ждет игроков в седьмом сезоне Battlefield 2042?

Появился геймплейный трейлер седьмого сезона Battlefield 2042 от Electronic Arts

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Видеоигры

Electronic Arts представила геймплейный трейлер седьмого сезона своего шутера Battlefield 2042, который получил название "Точка перелома". Запуск нового сезона запланирован на 19 марта.

Появился геймплейный трейлер седьмого сезона Battlefield 2042 от Electronic Arts
Фото: flickr.com by Leandro de Celio is licensed under Общественное достояние (Public Domain)

В долгожданном обновлении игроков ожидают новые карты: Haven, предназначенная для боев в пригороде и обновленная версия Stadium. Кроме того, игроки смогут испытать новое оружие, включая SCZ-3 SMG, AK 5C и DFR Strife, а также дистанционно управляемый бомбардировщик XFAD-4 Draugr. Вдобавок, будет доступен боевой пропуск на 100 уровней с разнообразным бесплатным и премиум контентом.

С 21 по 24 марта Battlefield 2042 проведёт акцию с бесплатным доступом, позволяя игрокам бесплатно погрузиться в игровой мир на несколько дней.

Battlefield 2042 | Трейлер игрового процесса сезона 7: «Точка перелома»
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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