Боевой пропуск и бесплатный доступ: что нового ждет игроков в седьмом сезоне Battlefield 2042?

Появился геймплейный трейлер седьмого сезона Battlefield 2042 от Electronic Arts

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Electronic Arts представила геймплейный трейлер седьмого сезона своего шутера Battlefield 2042, который получил название "Точка перелома". Запуск нового сезона запланирован на 19 марта.

Фото: flickr.com by Leandro de Celio is licensed under Общественное достояние (Public Domain)

В долгожданном обновлении игроков ожидают новые карты: Haven, предназначенная для боев в пригороде и обновленная версия Stadium. Кроме того, игроки смогут испытать новое оружие, включая SCZ-3 SMG, AK 5C и DFR Strife, а также дистанционно управляемый бомбардировщик XFAD-4 Draugr. Вдобавок, будет доступен боевой пропуск на 100 уровней с разнообразным бесплатным и премиум контентом.

С 21 по 24 марта Battlefield 2042 проведёт акцию с бесплатным доступом, позволяя игрокам бесплатно погрузиться в игровой мир на несколько дней.

Battlefield 2042 | Трейлер игрового процесса сезона 7: «Точка перелома»