Starbreeze: Тобиаса Шегрена заменил Юрген Гельднер

Совет директоров уволил руководителя Starbreeze Тобиаса Шегрена, возложив на него ответственность за провал Payday 3. Временно на эту должность поставили Юргена Гельднера, ветерана игровой индустрии с 40-летним стажем, долгое время возглавлявшего Focus Entertainment.
Напомним, что Starbreeze признала провал Payday 3 в начале этого года, извинилась перед геймерами и пообещала реанимировать проект в обозримом будущем. В феврале компания опубликовала план по исправлению игры, пообещав новый контент и интерфейс, после чего шутер получил большой патч с рядом нововведений и исправленными багами.
Тем не менее, сейчас у игры в Steam всего 40% положительных отзывов.
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