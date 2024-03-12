Starbreeze: Тобиаса Шегрена заменил Юрген Гельднер

Глава Starbreeze уволен после неудачного запуска Payday 3

0:44 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Совет директоров уволил руководителя Starbreeze Тобиаса Шегрена, возложив на него ответственность за провал Payday 3. Временно на эту должность поставили Юргена Гельднера, ветерана игровой индустрии с 40-летним стажем, долгое время возглавлявшего Focus Entertainment.

Фото: Wikimedia Commons by Tommygun181 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Напомним, что Starbreeze признала провал Payday 3 в начале этого года, извинилась перед геймерами и пообещала реанимировать проект в обозримом будущем. В феврале компания опубликовала план по исправлению игры, пообещав новый контент и интерфейс, после чего шутер получил большой патч с рядом нововведений и исправленными багами.

Тем не менее, сейчас у игры в Steam всего 40% положительных отзывов.