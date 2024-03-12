Игрок Team Vitality по CS2 продлил контракт с клубом до конца 2026 года

Геймер Матье ZywOo Эрбо продолжит играть за клуб Team Vitality до конца следующего года

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Контракт с киберспортивным клубом Team Vitality по CS2 продлил до конца следующего года игрок Матье ZywOo Эрб, стоящий на позиции снайпера. Об этом менеджмент клуба рассказал в пресс-релизе.

Фото: wikimapia by Clément Grandjean is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

"Я всегда рассматривал Team Vitality как семью, где я могу процветать и полностью раскрыть свой потенциал. Я ощущаю сильное чувство единения, это мой второй дом", — сказал Эрбо.

По его словам, он не поменял клуб еще и потому, что уверен в успехе своей команды.

Игрок ZywOo перешел в Team Vitality в октябре 2018 года. Будучи в составе команды, он выигрывал крупные международные турниры, например, BLAST. tv Paris Major 2023. Еще Эрбо три раза становился лучшим игроком года по версии HLTV. org — в 2019-ом, 2020-ом и 2023 годах.