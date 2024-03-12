Implicit Conversions: более 20 тысяч ретро-игр доступны для PS5

Французская компания Implicit Conversions, специализирующаяся на эмуляции, рассматривает возможность сотрудничества с Sony Interactive Entertainment для переноса ретро-игр с PS2 на современные консоли, сообщил генеральный директор Робин Лавалье.
В настоящее время компания уже перенесла более 20 тысяч различных игр для PS1 и PSP, доступных в подписке PlayStation Plus Premium Classics. Сейчас в ее поле зрения - классика от PlayStation 2.
Соучредителями Implicit Conversions являются бывшие сотрудники Ubisoft и Sony, один из которых до прихода в PlayStation работал над эмулятором PCSX2.
Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.