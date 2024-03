Implicit Conversions: более 20 тысяч ретро-игр доступны для PS5

Французская компания Implicit Conversions, специализирующаяся на эмуляции, рассматривает возможность сотрудничества с Sony Interactive Entertainment для переноса ретро-игр с PS2 на современные консоли, сообщил генеральный директор Робин Лавалье.

