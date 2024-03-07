Аналог стриминговой платформы Twitch собираются создать в России

Депутат Госдумы РФ уверена, что в России создадут аналог Twitch

0:50 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Депутат Государственной Думы Светлана Журова считает, что в России появится свой аналог Twitch.

Фото: flickr.com by Sergey Galyonkin from Raleigh, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Она отметила, что в нашей стране быстро развиваются цифровые сервисы. Разработка в России такого стримингового сервиса, по словам депутата, это вопрос времени.

"У нас digital-технологии активно продвигаются, допускаю, что-то появится на замену этому Twitch. Мы обходим санкции и посерьезнее",— приводит слова Светланы Журовой Legalbet.

Также она рассказала, что посетила компанию в Казани, которая занимается компьютерной игрой. Особо Журову впечатлил подход к работе сотрудников предприятия.

Напомним, что разработать аналог Twitch предложили весной 2022 года, когда американский сервис перестать платить российским стримерам из-за санкций.