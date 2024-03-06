Remedy Entertainment объявила о снижении минимальных системных требований для Alan Wake 2 в свежем патче для ПК

Патч под номером 1.0.16.1 внес улучшения, связанные с оптимизацией рендеринга для видеокарт, не поддерживающих сеточные шейдеры. Теперь минимальные системные требования выглядят следующим образом:
Изначально для Alan Wake 2 требовалась видеокарта GeForce GTX 2060, что вызвало недоумение у игроков. Однако, игра была доступна для запуска даже на видеокартах без поддержки трассировки лучей, но при этом производительность сильно страдала.
Alan Wake 2 доступна на PC только в Epic Games Store, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.