Remedy Entertainment объявила о снижении минимальных системных требований для Alan Wake 2 в свежем патче для ПК

Понижены системные требования для Alan Wake 2

0:58 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Патч под номером 1.0.16.1 внес улучшения, связанные с оптимизацией рендеринга для видеокарт, не поддерживающих сеточные шейдеры. Теперь минимальные системные требования выглядят следующим образом:

Фото: Виктория Гусакова Pravda.Ru

Видеокарта — Nvidia GeForce GTX 1070 или Radeon RX 5600 XT;

Процессор — Intel i5-7600K или аналогичный процессор AMD;

Объем оперативной памяти — 16 ГБ;

Свободное место на SSD — 90 ГБ.

Изначально для Alan Wake 2 требовалась видеокарта GeForce GTX 2060, что вызвало недоумение у игроков. Однако, игра была доступна для запуска даже на видеокартах без поддержки трассировки лучей, но при этом производительность сильно страдала.

Alan Wake 2 доступна на PC только в Epic Games Store, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series.