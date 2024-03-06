Remedy сообщает, что Control начала успешно продаваться лишь через несколько лет после выпуска.

Успех и надежды Remedy: Control и Alan Wake 2

Глава отдела по связям с общественностью в Remedy Entertainment, Томас Пуха, рассказал, что Control, которую сегодня многие считают великой игрой, изначально не была коммерчески успешной.

Фото: Виктория Гусакова Pravda.Ru

Лучшие продажи пришли спустя два с лишним года после релиза, и компания надеется на аналогичный успех с Alan Wake 2. Пуха также отметил, что бюджет разработки игры напрямую влияет на ожидания по продажам, так как расходы должны быть окуплены, прежде чем прибыль начнет поступать.

В 2025 году Remedy отметит свое 30-летие и в настоящее время занята разработкой новых игр по франшизе Control, являясь единственным владельцем данного IP. Также в работе ремейк первых двух частей Max Payne, хотя релизные сроки пока не объявлены.