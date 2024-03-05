Переход России в Азию не одобрен Международной федерацией киберспорта

Международная федерация киберспорта против перехода россиян в Азию

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Международная федерация киберспорта (IESF) выступила против того, чтобы Федерация компьютерного спорта России перешла в азиатскую конфедерацию. Сообщил об этом президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит в интервью ТАСС.

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Ранее он говорил о том, что организация думает над созданием своей конфедерации.

По словам Смита, федерация не согласится и будет оспаривать решение секретариата международной организации если у россиян появятся проблемы.

«Если трудности с участием россиян продолжатся и в этом году, то мы будем апеллировать к съезду IESF об изменении способа распределения стран по регионам, так чтобы подобная ситуация вновь не возникла ни с нами, ни с какой-либо другой страной. В случае если оттуда поступит отказ, наиболее вероятным вариантом будет уже создание своей организации. Однако такие процессы всегда хлопотны, ресурсоемки, всегда вызывают конфликты», - сказал Смит.

Он добавил, что в странах Европы по большей части только будут рады переходу России в Азию.