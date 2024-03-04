Old School Rally: новинка от Frozen Lake Games — аркадные гонки в стиле 90-х

Frozen Lake Games анонсировала аркадную гоночную игру Old School Rally

0:47 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Независимая студия разработчика видеоигр Frozen Lake Games анонсировала свою новую аркадную гоночную игру под названием Old School Rally. Название само по себе намекает на то, что проект выполнен в олдскульном стиле, вдохновленном играми для первой PlayStation.

Фото: Виктория Гусакова Pravda.Ru

Описание игры подчеркивает ее динамичный игровой процесс в аркадном стиле с особым акцентом на навыки вождения и маневры на высокой скорости. Разработчик обещает широкий выбор раллийных трасс, вдохновлённых различными местами по всему миру, а также разнообразную линейку автомобилей с уникальными характеристиками и особенностями, чтобы создать атмосферу игр 90-х.

Игра появится в раннем доступе уже в этом году, и в настоящее время ее можно добавить в список желаемого на Steam.