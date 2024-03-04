Old School Rally: новинка от Frozen Lake Games — аркадные гонки в стиле 90-х

Независимая студия разработчика видеоигр Frozen Lake Games анонсировала свою новую аркадную гоночную игру под названием Old School Rally. Название само по себе намекает на то, что проект выполнен в олдскульном стиле, вдохновленном играми для первой PlayStation.
Описание игры подчеркивает ее динамичный игровой процесс в аркадном стиле с особым акцентом на навыки вождения и маневры на высокой скорости. Разработчик обещает широкий выбор раллийных трасс, вдохновлённых различными местами по всему миру, а также разнообразную линейку автомобилей с уникальными характеристиками и особенностями, чтобы создать атмосферу игр 90-х.
Игра появится в раннем доступе уже в этом году, и в настоящее время ее можно добавить в список желаемого на Steam.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.