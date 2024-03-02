Winter Survival новая игра-симулятор, где нужно выживать в суровом зимнем лесу

Разработчики из Drago Entertainment выложили трейлер симулятора выживания в открытом мире Winter Survival. Геймерам придётся спасать себя в дикой природе с суровыми условиями в морозную зиму.
В видео разработчики рассказали о нескольких особенностях игры и показали геймплей. В ролике присутствуют строительство зданий, крафт предметов, охота, использование хитроумных ловушек, а также борьба за выживание с дикими животными. Одной из особенностей игры является уникальная система со шкалой рассудка, где сложно различить реальность от безумия.
Winter Survival появится в раннем доступе 6 марта. Сейчас на платформе Steam можно скачать демо-версию.
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