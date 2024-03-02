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Winter Survival новая игра-симулятор, где нужно выживать в суровом зимнем лесу

Появился новый симулятор Winter Survival, где игрокам придётся выживать в диком лесу

0:44
Видеоигры

Разработчики из Drago Entertainment выложили трейлер симулятора выживания в открытом мире Winter Survival. Геймерам придётся спасать себя в дикой природе с суровыми условиями в морозную зиму.

Появился новый симулятор Winter Survival, где игрокам придётся выживать в диком лесу
Фото: sztuka.agraart.pl by Alfred Wierusz-Kowalski (1849–1915) is licensed under Commons, the free media repository

В видео разработчики рассказали о нескольких особенностях игры и показали геймплей. В ролике присутствуют строительство зданий, крафт предметов, охота, использование хитроумных ловушек, а также борьба за выживание с дикими животными. Одной из особенностей игры является уникальная система со шкалой рассудка, где сложно различить реальность от безумия.

Winter Survival появится в раннем доступе 6 марта. Сейчас на платформе Steam можно скачать демо-версию.

Winter Survival - Official Gameplay Teaser Trailer
Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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