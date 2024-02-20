Список популярных команд и читов в Minecraft

Список незаменимых рабочих команд в Minecraft

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Всем известно, что Minecraft — это настоящая игровая песочница, поэтому в нее можно играть, как заблагорассудится.

Фото: commons.wikimedia.org by Kefirchik killer 123 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Если вы хотите получить конкретный зачарованный меч мечты, заключить перемирие с ордами криперов или просто помочь приятелю на вашем многопользовательском сервере, который заблудился на просторах кубической дикой природы Minecraft, то вам понадобится список команд. Пожалуй, это самый важный инструмент, который нужно иметь в своем геймерском арсенале.

Minecraft команд таргет

Ниже приведены сокращенные коды, которые избавят от необходимости каждый раз печатать юзернеймы игроков по типу "Sniper_Kitty_Bruv 91 ”.

@p — ближайший к вам игрок

@r — случайный игрок

@a — все игроки

@e — все объекты в мире

@s — вы сами

Читы на получение ценных предметов

/give Игрок minecraft: diamond 64 — получить 64 алмаза

/give Игрок minecraft: diamond_horse_armor — получить броню лошади

/give Игрок minecraft: map — получить карту

/give Игрок minecraft: compass — получить компас

/give Игрок minecraft: golden_apple — получить золотое яблоко

/give Игрок minecraft: tnt 64 — получить 64 динамита

/give Игрок minecraft: mob_spawner — получить спавнер монстров

/give игрок spawn_egg 1 0 {EntityTag:{id:creeper}} - получить яйцо спавна крипера

/give игрок minecraft: elytra — получить элитруname_tag

/give игрок minecraft: name_tag — получить бирку

/give игрок minecraft: ender_pearl — получить эндер жемчуг

/give игрок minecraft: nether_star — получить звезду края

/give игрок minecraft: gunpowder — получит порох

/give игрок minecraft: saddle — получить седло

Полный список полезных читов, чтобы быть готовым к любой ситуации

/gamerule doDaylightCycle false: Это эквивалент команды always daytime для версии Java.

/clone x1 y1 z1 x2 y2 z2: Эта команда полезна для дублирования структур или других созданных вами сборок.

/эффект: Команду /effect можно использовать для многих целей. Например, "/effect give @s minecraft: night_vision 180" даст вам ночное видение на три минуты, что полезно для исследования пещер без фонарика. Вы можете увидеть все доступные эффекты в списке эффектов.

/enchant: Команда enchant может быть использована для любого зачаровываемого предмета, который вы держите в руках. Используйте "/enchant @s minecraft: unbreaking", чтобы сделать любой инструмент, который вы держите в руках, небьющимся.

/заполнить x y z x y z [блок]: Заполняет область блоком указанного типа. Воспользуйтесь подсказками автозаполнения для поиска нужных блоков. Полезно для создания реки путем заполнения области водой или выемки грунта путем заполнения воздухом.

/gamerule: В этом списке игровых правил, которые мы считаем полезными, есть специальные команды gamerule, но имейте в виду, что вы также можете ввести команду и просмотреть параметры.

/kill: По умолчанию команда /kill уничтожит все, включая вас, поэтому будьте конкретны! Использование цели @e позволит вам указать конкретный тип моба с помощью "/kill @e[type=mobType]". Убивайте ответственно.

/locate: Команда locate сообщит вам координаты ближайшего указанного биома, структуры или точки интереса. Затем вы можете использовать команду /tp, чтобы перейти туда! Попробуйте поискать ближайшую хижину ведьмы или кузнеца.

/me: После этого введите все, что хотите, чтобы напечатать слова в чате так, как будто вы их произнесли.

/разместить: Эта команда может показаться сложной, но она позволит вам разместить множество различных конструкций. Вы также можете указать координаты в конце этой команды, чтобы сообщить игре, где именно размещать объекты.

/setblock x y z [блок]: Эта команда превращает блок с определенными координатами в другой, немного похожий на команду /fill.

/setworldspawn: По умолчанию это изменит точку появления мира на ваше текущее местоположение. Вы также можете использовать /setworldspawn x y z, чтобы указать местоположение.

/spawnpoint: В отличие от world spawn, это устанавливает точку возрождения для указанного игрока, когда он умирает.

/summon: Команду /summon можно использовать для вызова любого моба, который вам нравится. Попробуйте "/summon minecraft: enderman", чтобы вызвать Эндермена в вашем местоположении.