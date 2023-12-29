HoYoverse признала повышение системных требований Genshin Impact с выходом патча 4.3 20 декабря.
Владельцы старых ПК столкнулись с проблемами при запуске обновлённой версии Genshin Impact — с апдейтом 4.3 у игры выросли минимальные требования к железу.
Обойти ограничение можно, но тогда авторы программы не гарантируют её стабильной работы. Они объяснили, что для полноценного функционала игре необходима поддержка технологии SSE4.2.
Представители HoYoverse обещали постараться оптимизировать игру со следующим апдейтом, который должен выйти 30 января. А пока они советуют обновить железо.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.