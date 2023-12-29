Genshin Impact увеличила системные требования к железу

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HoYoverse признала повышение системных требований Genshin Impact с выходом патча 4.3 20 декабря.

Фото: Epic Games

Владельцы старых ПК столкнулись с проблемами при запуске обновлённой версии Genshin Impact — с апдейтом 4.3 у игры выросли минимальные требования к железу.

Обойти ограничение можно, но тогда авторы программы не гарантируют её стабильной работы. Они объяснили, что для полноценного функционала игре необходима поддержка технологии SSE4.2.

Представители HoYoverse обещали постараться оптимизировать игру со следующим апдейтом, который должен выйти 30 января. А пока они советуют обновить железо.

Genshin Impact — версия 4.3