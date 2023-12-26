Блогер научил шимпанзе играть в Minecraft

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Компьютерные игры по силам освоить даже приматам. Это доказал видеоблогер ChrisDaCow, научивший бонобо по имени Канзи играть в Minecraft.

Фото: Ape Initiative

Ютубер сделал для питомца сенсорный экран, поскольку ему было сложно управляться с мышкой, показал, как перемещать персонажа и собирать предметы, и дело пошло!

Результаты обучения проверили, поместив персонажа Канзи в пещеру. Он выбрался оттуда самостоятельно, хозяин помогал разве что преодолевать повороты.

Целью эксперимента, проводившегося совместно с исследовательским институтом Айовы, было привлечение внимания общественности к проблеме вымирания вида бонобо на планете.