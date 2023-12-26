Компьютерные игры по силам освоить даже приматам. Это доказал видеоблогер ChrisDaCow, научивший бонобо по имени Канзи играть в Minecraft.
Ютубер сделал для питомца сенсорный экран, поскольку ему было сложно управляться с мышкой, показал, как перемещать персонажа и собирать предметы, и дело пошло!
Результаты обучения проверили, поместив персонажа Канзи в пещеру. Он выбрался оттуда самостоятельно, хозяин помогал разве что преодолевать повороты.
Целью эксперимента, проводившегося совместно с исследовательским институтом Айовы, было привлечение внимания общественности к проблеме вымирания вида бонобо на планете.
Фанаты массово возвращают билеты на предстоящие концерты известной певицы Лолиты в связи с ее участием в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.