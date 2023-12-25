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Китай ввёл жёсткие ограничения против геймеров

1:35
Видеоигры

Власти КНР продолжают усиливать жёсткие ограничения против геймеров. Объявление новых репрессивных мир отразилось на мировом рынке игровых корпораций.

Китай ввёл жёсткие ограничения против геймеров
Фото: Reuters by China stringer

По новым правилам в онлайн-играх:

  • ограничен лимит внутриигровых расходов;
  • запрещено вознаграждение за ежедневный вход;
  • ограничен доход стримеров;
  • запрещены розыгрыши, основанные на вероятности;
  • установлен срок 60 дней на одобрение новых игр госрегулятором.

Обнародование этих требований Национальным управлением прессы и издательства КНР снизило капитализацию двух основных игровых компаний Китая почти на 80 миллиардов долларов.

Акции крупнейшей в мире игровой компании Tencent Holdings в моменте упали на 16%, бумаги её ближайшего конкурента NetEase обесценились на 25%.

Вице-президент Tencent Games Виго Чжан не ждёт существенного влияния новых ограничений на бизнес-модель его компании. По его словам, с 2021 года, когда в Китае затеяли борьбу с онлайн-играми, расходы несовершеннолетних геймеров и так сократились до исторического минимума.

Решение китайских властей отразилось и на мировой игровой индустрии. Акции американских игровых компаний Roblox, Electronic Arts и Unity Software упали на 1,7-3,1%, французский разработчик видеоигр Ubisoft подешевел более чем на 3%.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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