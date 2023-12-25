Власти КНР продолжают усиливать жёсткие ограничения против геймеров. Объявление новых репрессивных мир отразилось на мировом рынке игровых корпораций.
По новым правилам в онлайн-играх:
Обнародование этих требований Национальным управлением прессы и издательства КНР снизило капитализацию двух основных игровых компаний Китая почти на 80 миллиардов долларов.
Акции крупнейшей в мире игровой компании Tencent Holdings в моменте упали на 16%, бумаги её ближайшего конкурента NetEase обесценились на 25%.
Вице-президент Tencent Games Виго Чжан не ждёт существенного влияния новых ограничений на бизнес-модель его компании. По его словам, с 2021 года, когда в Китае затеяли борьбу с онлайн-играми, расходы несовершеннолетних геймеров и так сократились до исторического минимума.
Решение китайских властей отразилось и на мировой игровой индустрии. Акции американских игровых компаний Roblox, Electronic Arts и Unity Software упали на 1,7-3,1%, французский разработчик видеоигр Ubisoft подешевел более чем на 3%.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.