Сравнение ремейка Resident Evil 4 на PC и консолях

1:23 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Вчера состоялся релиз ремейка Resident Evil 4, получившего исключительно положительные отзывы геймеров. В сети появились видео, демонстрирующие, насколько Capcom улучшила графику игры по сравнению с исходным выпуском 2005 года.

Новая версия Resident Evil 4 получила высокую оценку за улучшенную графику, которая оживляет игру яркими и реалистичными деталями. Обновленное издание вдохнуло новую жизнь в классическую игру, очаровав как старых, так и новых поклонников.

Приверженность Capcom улучшению графики и игрового процесса в целом окупилась, так как многие геймеры выразили удовлетворение обновленными функциями игры. Ремейк Resident Evil 4 укрепил свои позиции в качестве обязательной игры как для поклонников ужасов, так и для геймеров.

Автор видео сравнивает визуальную составляющую на PC(2160p Max Settings | RT ON | RTX 4080 | i9 12900K | 32GB DDR5), Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS4 Pro, PS5.

Сравнение ремейка Resident Evil 4 на PC и консолях

Также автор сравнил графику с включенной и отключенной настройкой трассировки лучей.

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