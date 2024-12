Темнокожие пассажиры подали в суд на American Airlines

Авиакомпания American Airlines (AAL) урегулировала судебный иск, поданный группой темнокожих пассажиров, которые обвинили перевозчика в дискриминации.

Инцидент произошёл в январе этого года на рейсе из Финикса, когда пассажиров сняли с самолёта под предлогом жалобы на неприятный запах.

"American Airlines стремится создать гостеприимную и инклюзивную среду для всех клиентов. Хотя мы не можем раскрывать детали урегулирования, соглашение позволяет всем сторонам двигаться вперёд, сосредоточив внимание на обеспечении безопасного и комфортного путешествия для каждого пассажира", — отмечается в заявлении компании.

Трем темнокожим мужчинам было предложено покинуть самолет после жалобы на запах. Пассажиры отметили, что стали жертвами расовой дискриминации. Согласно иску, один из сотрудников компании, услышав их возражения, согласился с их предположением о предвзятости.

В мае пассажиры подали иск против авиакомпании, обвинив её в нарушении прав и унижении, передает QUARTZ.

"Этот случай противоречит нашим ценностям и миссии заботы о клиентах. Мы не выполнили своих обязательств и подвели наших пассажиров", — генеральный директор American Airlines Роберт Айсом официально извинился.

В октябре стороны достигли предварительного соглашения, а в декабре все условия были окончательно согласованы. На этой неделе истцы уведомили судью о намерении закрыть дело, что завершило юридическое разбирательство.

Уточнения

American Airlines Inc. (Аме́рикан Э́йрлайнс, сокращается как American или AA) — национальная авиакомпания США, штаб-квартира которой расположена в городе Форт-Уэрт, штат Техас, США.



Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).