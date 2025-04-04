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ТОП-5 советских автомобилей, по которым сегодня делают реплики

2:24
Авто

Советский автопром оставил после себя не только историю, но и настоящие иконы дизайна, которые вдохновляют мастеров по сей день.

Газ 21 Волга
Фото: commons.wikimedia.org by Георгий Вовк, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Газ 21 Волга

Многие классические модели стали основой для реплик, рестомодов и кастомных проектов. Вот 5 самых популярных автомобилей СССР, которые продолжают жить в новых обличьях.

1. ГАЗ-21 "Волга"

Годы выпуска: 1956-1970. Чем знаменита: икона ретро-стиля, вдохновлённая американскими авто 50-х. Часто используется как база для реплик и кастомов с современным "железом".

Реплики: от hot rod до олдскульных люксов на базе BMW.

2. ГАЗ-М20 "Победа"

Годы выпуска: 1946-1958. Чем знаменита: первая советская машина с цельнометаллическим кузовом. Обтекаемый ретро-дизайн напоминает американские послевоенные авто.

Реплики: современные интерьеры и моторы под классическим кузовом.

3. РАФ-2203 "Латвия"

Годы выпуска: 1976-1997. Чем знаменита: советский минивэн, ставший культовым. Сегодня его превращают в стильные автодома.

Реплики: кемперы в ретро-стиле с полным фаршем внутри.

4. ВАЗ-2101 "Копейка"

Годы выпуска: 1970-1988. Чем знаменита: народный автомобиль. Простая, но харизматичная. Любимая база для дрифт-каров, stance-проектов и ретро-тюнинга.

Реплики: от классики с хромом до бешеных JDM-дрифтеров.

5. ЗИС-110

Годы выпуска: 1945-1958. Чем знаменита: советский лимузин для элиты. Вдохновлён американским Packard.

Реплики: делают на современных шасси, например от Land Cruiser, — для свадеб и киномашин.

Советские машины — это не только история, но и бесконечное поле для творчества. Сегодня эти автомобили получают вторую жизнь — не как раритеты, а как уникальные проекты на стыке старины и современных технологий.

ГАЗ-21 “Волга”: Символ статуса и престижа в СССР
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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