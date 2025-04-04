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Эта настройка в машине может сэкономить полбака на трассе

2:14
Авто

Почти каждый водитель замечал, что на трассе топливо уходит как в бездонную яму. Производитель обещал "6 литров на сотню", а стрелка падает, как на спорткаре? И всё списывается на "прожорливость" машины или плохое топливо. А зря.

Спидометр
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Спидометр

Настоящая причина — в вашей правой ноге и в незнании пары простых приёмов. И автоинструкторы о них почему-то молчат.

1. Резкие движения — лишний расход

Главный враг экономии — хаотичная езда. Разогнались — затормозили, снова газ в пол. Такие скачки расхода могут съедать до 20 % топлива. На трассе лучший подход — "плавно и стабильно". Удерживайте скорость в районе 90-100 км/ч, а не 130. Разница в итоге во времени будет минимальной, а расход — ощутимо ниже.

2. Овердрайв — включай и забудь

На трассе режим "овердрайв" творит чудеса: обороты ниже, нагрузка меньше, экономия выше. Если ваша коробка передач поддерживает его — не выключайте. А если нет, следите, чтобы автомат или механика переключались на высшую передачу вовремя. Езда на пониженной — топливный слив в никуда.

3. Колёса качайте, но не переборщите

Шины — ещё один скрытый источник потерь. Недокаченные колёса повышают сопротивление качению, двигатель трудится вдвое усерднее. Перед каждой трассой — проверка давления. Но не надо задирать его выше нормы — иначе получите сэкономленный бензин в обмен на потерю сцепления.

4. Окна и кондиционер — игра на балансе

На скорости выше 80 км/ч открытые окна портят аэродинамику. А кондиционер вечно "жрёт" мощность. Решение? Охладите салон минут за 5-10, а потом переключитесь на обычную вентиляцию. Комфорт сохранён, расход — нет.

Эти простые привычки действительно работают. Проверено — можно экономить до трети топлива даже на старых машинах. Главное — перестать давить газ "по привычке".

Уточнения

Удельный расход топлива — отношение расхода топлива (на единицу расстояния или времени) к мощности, к тяге, к массе груза для грузовых перевозок или на одного человека при пассажирских перевозках. Используется как характеристика топливной эффективности двигателей, а также транспортных средств в грузопассажирских перевозках.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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