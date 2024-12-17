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Российский путешественник рассказал о культуре халявы в США

1:05
Туризм

Российский путешественник поделился своими наблюдениями о жизни в США и рассказал о любви американцев к бесплатным вещам.

Женщина делает покупки в интернет-магазине
Фото: freepik.com by ijeab, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина делает покупки в интернет-магазине

О своем опыте он написал в блоге "#делайчехочешь" на платформе "Дзен".

"Чем дольше я живу и путешествую по США, тем сильнее убеждаюсь: наши американские друзья халяву любят так, что мы, можно сказать, еще и учиться у них можем", — отметил автор.

По его словам, эта любовь проявляется через многочисленные акции и скидки. В кафе и магазинах часто можно встретить предложения вроде "три по цене двух", кофе за бонусные баллы или бесплатные блюда за оставленные отзывы.

Кроме того, блогер подчеркнул популярность секонд-хендов и гаражных распродаж в США, где вещи иногда отдают бесплатно.

"Здесь работают целые сайты и приложения, где люди выкладывают вещи, которые можно забрать бесплатно. Даже не верится, что в стране, где деньги, казалось бы, решают все, такая щедрость", — поделился путешественник.

 

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

Се́конд-хе́нд (от англ. second hand — вторая рука) — бывшее в употреблении движимое имущество (синонимы: бывший в употреблении (сокр. б/у), подержанный).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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