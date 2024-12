Российский путешественник рассказал о культуре халявы в США

Российский путешественник поделился своими наблюдениями о жизни в США и рассказал о любви американцев к бесплатным вещам.

"Чем дольше я живу и путешествую по США, тем сильнее убеждаюсь: наши американские друзья халяву любят так, что мы, можно сказать, еще и учиться у них можем", — отметил автор.

По его словам, эта любовь проявляется через многочисленные акции и скидки. В кафе и магазинах часто можно встретить предложения вроде "три по цене двух", кофе за бонусные баллы или бесплатные блюда за оставленные отзывы.

Кроме того, блогер подчеркнул популярность секонд-хендов и гаражных распродаж в США, где вещи иногда отдают бесплатно.

"Здесь работают целые сайты и приложения, где люди выкладывают вещи, которые можно забрать бесплатно. Даже не верится, что в стране, где деньги, казалось бы, решают все, такая щедрость", — поделился путешественник.

