Столовые СССР: как кормили рабочих на производстве

Столовые на предприятиях СССР играли важную роль в организации питания рабочих.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru Школьная столовая

Они были не просто местом, где можно было поесть, но и важным социальным институтом, способствовавшим укреплению коллектива.

Организация питания

Питание рабочих на производстве регламентировалось государственными нормами, которые учитывали физическую нагрузку и условия труда. Обычно рабочие имели возможность поесть во время обеденного перерыва, а также в течение смены.

Ассортимент блюд в столовых был разнообразным и включал первые, вторые и третьи блюда, а также салаты и выпечку. Цены на питание в столовых были доступными для большинства рабочих.

Меню

Первые блюда: борщ, щи, рассольник, супы с лапшой, гороховый суп.

Вторые блюда: котлеты, гуляш, бифштексы, тефтели, рыба, курица.

Гарниры: картофельное пюре, макароны, рис, гречневая каша, тушеная капуста.

Салаты: винегрет, салат из капусты, салат из свежих овощей.

Напитки: компот, кисель, чай, кофе.

Выпечка: булочки, пирожки с повидлом, пирожки с капустой.

Социальная роль

Столовые были местом, где рабочие могли пообщаться друг с другом во время обеденного перерыва. В некоторых столовых проводились культурные мероприятия, такие как концерты и лекции.

Столовые также использовались для пропаганды здорового образа жизни и правильного питания.

Столовые на советских предприятиях играли важную роль в обеспечении питания рабочих. Они были не просто местом, где можно было поесть, но и важным социальным институтом, способствовавшим укреплению коллектива.