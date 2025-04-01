Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей

Выращивание капусты — дело капризное. Она любит нейтральную почву, не выносит тлю и слизней, а при малейшем нарушении условий начинает горчить. Но что, если решение всех этих проблем уже стоит у вас на кухне? Обычная пищевая сода способна кардинально изменить ситуацию на грядке — и это не дачные байки, а работающая химия.
Секрет в том, что сода (гидрокарбонат натрия) снижает кислотность почвы. А капуста, как известно, плохо развивается в кислой среде. Если pH почвы ниже 6.5 — сода поможет:
Нормализует состав грунта
Ускорит усвоение микроэлементов
Улучшит формирование кочанов
Растворите 1 столовую ложку соды в 5 литрах воды и поливайте капусту под корень раз в две недели.
Сода может стать и отличным щитом от вредителей. Смешайте:
50 г соды
30 г хозяйственного мыла (натёртого)
10 л воды
Обрызгайте капусту утром в сухую погоду. Плёнка, образующаяся на листьях, не по вкусу ни тле, ни слизням, ни гусеницам. А мыло помогает раствору удерживаться дольше.
Проводите три обработки:
Через неделю после высадки рассады
В фазе формирования кочана
За две недели до сбора урожая
На нейтральной или щелочной почве сода может навредить — вызовет хлороз, и капуста начнёт желтеть.
Проверьте почву заранее:
Лакмусовая бумажка: pH < 6.5 — применяйте соду
Домашний метод: капните уксус на комок земли — если шипит, почва щелочная, сода не нужна
В этом случае замените её на зольный настой:
1 стакан древесной золы на 10 л воды — и польза без риска.
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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