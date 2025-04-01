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Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей

2:00
Садоводство

Выращивание капусты — дело капризное. Она любит нейтральную почву, не выносит тлю и слизней, а при малейшем нарушении условий начинает горчить. Но что, если решение всех этих проблем уже стоит у вас на кухне? Обычная пищевая сода способна кардинально изменить ситуацию на грядке — и это не дачные байки, а работающая химия.

Рассада капусты
Фото: https://www.flickr.com/photos/starr-environmental/25112158566/ by Forest and Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Рассада капусты

Сода — щелочь с пользой

Секрет в том, что сода (гидрокарбонат натрия) снижает кислотность почвы. А капуста, как известно, плохо развивается в кислой среде. Если pH почвы ниже 6.5 — сода поможет:

  • Нормализует состав грунта

  • Ускорит усвоение микроэлементов

  • Улучшит формирование кочанов

Растворите 1 столовую ложку соды в 5 литрах воды и поливайте капусту под корень раз в две недели.

Секретный спрей от вредителей

Сода может стать и отличным щитом от вредителей. Смешайте:

  • 50 г соды

  • 30 г хозяйственного мыла (натёртого)

  • 10 л воды

Обрызгайте капусту утром в сухую погоду. Плёнка, образующаяся на листьях, не по вкусу ни тле, ни слизням, ни гусеницам. А мыло помогает раствору удерживаться дольше.

Проводите три обработки:

  1. Через неделю после высадки рассады

  2. В фазе формирования кочана

  3. За две недели до сбора урожая

Есть нюанс: сода подходит не всем

На нейтральной или щелочной почве сода может навредить — вызовет хлороз, и капуста начнёт желтеть.

Проверьте почву заранее:

  • Лакмусовая бумажка: pH < 6.5 — применяйте соду

  • Домашний метод: капните уксус на комок земли — если шипит, почва щелочная, сода не нужна

В этом случае замените её на зольный настой:
1 стакан древесной золы на 10 л воды — и польза без риска.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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