Секреты идеального ухода за атласом и шёлком — забудьте о проблемах с тканями

2:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Атлас и шёлк — это великолепные ткани, которые придают любому наряду элегантность и роскошь. Однако, их деликатная текстура требует особого ухода, чтобы сохранить внешний вид. Чтобы избежать заломов и пятен на атласе и шёлке, важно знать несколько простых правил, которые помогут сохранить эти ткани в идеальном состоянии.

Фото: flickr.com by Esperluette, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Платье в горох

Как предотвратить заломы на ткани

Правильное хранение

Атлас и шёлк не стоит складывать в шкафу. Для предотвращения заломов лучше использовать вешалки с мягким покрытием, которые не оставляют следов. Желательно вешать такие вещи в чехлах из дышащих тканей, чтобы защитить их от пыли и света, который может вызывать выцветание.

Глажка с осторожностью

Для того чтобы разгладить складки, используйте утюг с функцией отпаривания, так как прямой контакт горячей поверхности с тканью может повредить её. Гладьте одежду через тонкую ткань или используйте парафиновую бумагу, чтобы избежать повреждений. Установите утюг на низкую температуру и следите за тем, чтобы не перегреть ткань.

Использование отпаривателя

Отпариватель — идеальный способ для разглаживания складок на шёлке и атласе, поскольку он воздействует паром, который аккуратно расправляет ткань без риска её повреждения.

Как избежать пятен на ткани

Осторожность при еде и напитках

Атлас и шёлк подвержены впитыванию пятен, особенно от жирных или ярких продуктов и напитков. Чтобы минимизировать риск загрязнений, носите такую одежду в ситуациях, где вероятность попадания пятен минимальна.

Удаление пятен сразу

Если пятно всё-таки появилось, важно немедленно приступить к его удалению. Используйте специальные средства для деликатных тканей, следуя инструкциям на упаковке. Для небольших загрязнений можно попробовать аккуратно протереть пятно мягкой тканью, смоченной в холодной воде.

Регулярная чистка и защита

Для предотвращения появления пятен рекомендуется использовать защитные спреи для деликатных тканей, которые отталкивают влагу и грязь. Эти средства можно наносить на ткань перед первым использованием или после химической чистки.

Следуя этим простым рекомендациям по уходу за тканями, можно значительно продлить срок их службы и сохранить их первоначальную красоту

Уточнения

Шёлк — тонкое текстильное волокно животного происхождения, добываемое из кокона тутового шелкопряда.



Атла́с — плотная шёлковая или полушёлковая ткань атласного переплетения с гладкой блестящей лицевой поверхностью.



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